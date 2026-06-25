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12 yaşında okulu bıraktı, 54 yaşında üniversiteyi bitirdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Kadriye Ülke, 12 yaşında ara vermek zorunda kaldığı eğitim hayatına yıllar sonra dönerek Susurluk Tarım ve Orman Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Bölümünden mezun oldu.

Gökçen Kökden

Aslen Susurluk'un Yağcı köyünden olan Kadriye Ülke, ilkokul eğitiminin ardından öğrenimine devam edemedi. Yıllar sonra kendi isteği ve ailesinin desteğiyle eğitimine geri dönerek sırasıyla ortaokul, lise ve üniversiteyi bitiren Ülke, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

12 yaşında okulu bıraktı, 54 yaşında üniversiteyi bitirdi 1

"12 yaşında ilkokuldan mezun oldum. Zamanında anne babam okutmadı, içimde ukde kaldı. Çocuklarımı okuttum, onları büyütüp yetiştirdikten sonra kendim de içimde ukde kaldığı için okumak istedim."

Öğretmen olan kızının kendisini Susurluk Halk Eğitimi Merkezine yönlendirdiğini belirten Ülke, "Kızım, 'Anne bana üzülüp duracağına, ağlayıp duracağına gel seni halk eğitime kayıt ettirelim' dedi. Sağ olsunlar, eşimle götürüp kayıt ettirdiler. Ortaokulu dışarıdan bitirdim. Daha sonra liseyi bayağı bir bocaladım, onu zorluklarla bitirdikten sonra 'Üniversite neden olmasın' dedim. Ama dışarıdan okumayı düşünüyordum. Böyle okula gidip de öğrenci olmayı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.
Üniversite sınavına girme ve örgün eğitim alma kararında eşinin büyük rol oynadığını vurgulayan Ülke, "Sağ olsun onu da eşim teşvik etti. 'Susurluk Tarım ve Orman Meslek Yüksekokulunu kazanırsan seni oraya göndereceğim' dedi. Hiç okula gidip öğrenci olacağımı hayal etmedim ve düşünmedim. Ama çalıştıktan sonra, azmettikten sonra oluyormuş. Hayallerimi bugün gerçekleştirdim. Önce eşim, kızım, oğlum; daha sonra beni yetiştiren, bugünlere gelmeme sebep olan hocalarımdan Allah razı olsun" dedi.

Kadriye Ülke, eğitimine devam etmek isteyenlere ise şu mesajı verdi: "Gençlere, çevremdeki bütün herkese diyorum ki; çalıştıktan sonra, insan azmettikten sonra, içinde olduktan sonra başarabilir. Başarmanın yaşı yoktur. Herkese tavsiye ederim."

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Anahtar Kelimeler:
üniversite yaşam
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