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12 yaşındaki çocuk derede oynarken 7 kilo altın buldu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 1799 yılında yaşanan sıra dışı bir keşif, ülkenin madencilik tarihini değiştiren gelişmelerden birine dönüştü. Henüz 12 yaşındaki Conrad Reed'in bir derede bulup eve götürdüğü yaklaşık 7 kiloluk sarı renkli taşın altın olduğu yıllarca anlaşılamadı. Aile, değerinden habersiz olduğu taşı yaklaşık 3 yıl boyunca evde kapı stoperi olarak kullandı.

12 yaşındaki çocuk derede oynarken 7 kilo altın buldu
Gökçen Kökden

Her şey 1799 yılında Kuzey Carolina'nın Cabarrus County bölgesindeki Little Meadow Creek'te başladı. 12 yaşındaki Conrad Reed, derede oynadığı sırada oldukça ağır ve sıra dışı görünüme sahip bir taş buldu.

12 yaşındaki çocuk derede oynarken 7 kilo altın buldu 1

Yaklaşık 7 kiloluk ağırlığındaki taşı evine götüren Conrad, bulduğunu çiftçilik yapan babası John Reed'e gösterdi. Ancak ne baba ne de oğul ellerindeki taşın ne kadar değerli olduğunu anlayabildi.

Böylece ileride büyük bir servet değerinde olduğu anlaşılacak taş, Reed ailesinin evinde yaklaşık üç yıl boyunca sıradan bir eşya gibi kaldı. Üstelik aile onu kapının açık kalmasını sağlayan bir ağırlık olarak kullanıyordu.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Taşın sırrı 1802 yılında çözüldü. John Reed, tarım ürünlerini satmak amacıyla yaptığı seyahatlerden biri sırasında taşı Fayetteville'deki bir kuyumcuya götürdü. Kuyumcu, taşın altın olduğunu fark etti. Ancak Reed elindeki parçanın gerçek değerinden habersizdi. Kaynakta aktarıldığına göre kuyumcu, Reed'den bir fiyat söylemesini istedi. Reed ise o dönem bir çiftçinin yaklaşık bir haftalık kazancına karşılık geldiği belirtilen 3,50 doları talep etti.

Böylece yıllarca kapı stoperi olarak kullanılan altın parçası 3,50 dolara el değiştirdi. Metinde, parçanın gerçek değerinin kuyumcunun ödediği miktarın yaklaşık bin katı olduğu belirtiliyor.

DAHA SONRA ALTIN ARAMAYA BAŞLADI

12 yaşındaki çocuk derede oynarken 7 kilo altın buldu 2

John Reed, buldukları taşın gerçek değerini öğrendikten sonra yaşadığı arazide daha fazla altın olabileceğini düşünmeye başladı.

1803 yılında üç kişiyle ortaklık kurarak dört kişilik bir madencilik girişimi oluşturdu. Ortaklar, arazinin ve elde edilecek kazancın yarısı karşılığında gerekli ekipman ve iş gücünü sağladı. Aramalar kısa süre sonra çok daha büyük bir keşfe sahne oldu.

BU KEZ 12 KİLOLUK ALTIN BULUNDU

Ertesi yıl Peter isimli köleleştirilmiş bir çocuk, bölgede yaklaşık 12,7 kilogram ağırlığında başka bir altın parçası buldu.

Kuzey Carolina Eyaleti Tarihi Alanlar Biriminin aktardığı bilgilere göre bu parça, Reed Gold Mine'da bulunan en büyük altın külçesi olarak kayıtlara geçti.

Bölgedeki keşiflerin duyulmasıyla birlikte Reed ailesinin komşuları da altın aramaya ilgi göstermeye başladı ve madencilik giderek büyüdü.

KUZEY CAROLINA'NIN EN BÜYÜK SEKTÖRLERİNDEN BİRİ OLDU

1825 tarihli The Western Carolinian gazetesindeki kayıtlara göre altın madenciliği, Kuzey Carolina'da tarımın ardından en büyük ikinci sektör konumuna kadar yükseldi.

1840'a gelindiğinde eyaletteki madenlerden yılda 1 milyon doların üzerinde altın çıkarıldığı belirtiliyor. Kuzey Carolina böylece ABD'nin önde gelen altın üreticisi haline geldi.

Bu durum 1848'de Kaliforniya Altına Hücum döneminin başlamasına kadar devam etti. Kaliforniya'daki büyük keşiflerin ardından ülkenin altın üretimindeki ağırlık merkezi batıya kaydı.

MADENCİLİK DERELERDEN YER ALTINA TAŞINDI

İlk dönemlerde altın, dere yataklarındaki çakıl ve tortular arasından çıkarılıyordu. Ancak 1820'li yıllarda madenciler yer altında bulunan beyaz kuvars damarlarında da altın olduğunu keşfetti.

Dere yataklarında altın aramaya kıyasla çok daha maliyetli olan damar madenciliğine Reed'in arazisinde 1831 yılında başlandı.

1835'ten itibaren aile içerisindeki anlaşmazlıklar nedeniyle maden yaklaşık 10 yıl kapalı kaldı. John Reed'in 1845'teki ölümünün ardından arazi sonraki yıllarda parça parça satıldı. 1895 yılında ise Dr. Justin D. Lisle ve Kelly ailesi tarafından 15 bin dolara satın alındı.

BUGÜN TARİHİ BİR ALAN OLARAK KORUNUYOR

Conrad Reed'in 1799'da altın parçasını bulduğu bölge bugün Reed Gold Mine adıyla Kuzey Carolina'nın tarihi alanlarından biri olarak korunuyor ve aynı zamanda National Historic Landmark statüsünde bulunuyor.

Madendeki bazı tüneller restore edilirken ziyaretçilere bölgedeki altın madenciliğinin geçmişini anlatan sergiler de sunuluyor.

Böylece 12 yaşındaki bir çocuğun dereden çıkarıp eve götürdüğü ve yıllarca kapının önünde duran bir taşla başlayan hikaye, ABD'nin ilk büyük altın arama dönemlerinden birinin başlangıcı olarak tarihteki yerini aldı.

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