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Futbol sahasının altından yüzyıllardır kayıp sanılan manastır çıktı!

Danimarka'da onlarca yıldır futbol sahası olarak kullanılan alanın altında yüzyıllar öncesine ait bir manastırın kalıntıları bulundu. Araştırmacılar, yerin yaklaşık 1 metre altında odalar, sütunlar, avlular ve bir kiliseye ait izlerle karşılaştı. Keşif, Orta Çağ'a ait yapının sanılandan çok daha iyi korunduğunu ortaya çıkardı.

Futbol sahasının altından yüzyıllardır kayıp sanılan manastır çıktı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Danimarka'nın Roskilde kentinde bulunan St. Clare Manastırı'nın varlığı uzun süredir biliniyordu. Ancak uzmanlar, Orta Çağ'da faaliyet gösteren yapının zaman içerisinde tamamen yok olduğunu düşünüyordu.

Manastırın bulunduğu alan ise onlarca yıldır futbol sahası olarak kullanılıyordu. Araştırmacıların bu yıl gerçekleştirdiği yer radarı taraması, tarihi yapının aslında toprağın altında korunmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.

Yer altı radarıyla yapılan incelemede odalar, sütunlar, avlular ve bir kilisenin kalıntıları tespit edildi. Kalıntıların yalnızca yaklaşık 1 metre derinlikte bulunması ise araştırmacıları şaşırttı.

Arkeolog Arne Abel Stamnes, elde edilen radar görüntülerinin bir manastır kompleksi için İskandinavya'da şimdiye kadar görülen en net sonuçlar arasında olduğunu belirtti.

Futbol sahasının altından yüzyıllardır kayıp sanılan manastır çıktı! 1

YENİ OTOPARK PLANI ARAŞTIRMAYI BAŞLATTI

Keşfin ortaya çıkmasının arkasında ise bölgede yapılması planlanan yeni bir otopark projesi bulunuyor.

Roskilde Belediyesi, futbol sahasının altına yeni bir otopark yapılması ihtimalini değerlendirmeye başlayınca Danimarkalı müze kuruluşu ROMU, Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü ve Danimarka Ulusal Müzesi ile birlikte alanda araştırma yaptı.

Yer radarı kullanılarak gerçekleştirilen taramada manastırın genel planı da ortaya çıkarıldı.

1256 YILINDA KURULMUŞ

St. Clare Manastırı, 1256 yılında Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Poor Clares rahibeleri tarafından kuruldu.

Orta Çağ Danimarkası'ndaki üç Poor Clares manastırından en eskisi olduğu belirtilen yapı, Roskilde'deki beş manastır alanından biriydi. Kent, o dönemde dini ve kraliyet gücünün önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Manastır, 16. yüzyıldaki Protestan Reformu sırasında kapatıldı. Yapının önemli bir bölümü de bu dönemde yıkıldı. Yaklaşık 500 bin tuğlanın yakındaki Selsø Kalesi'ne satıldığı aktarılıyor.

Futbol sahasının altından yüzyıllardır kayıp sanılan manastır çıktı! 2

TOPRAĞIN ALTINDA DEV BİR KOMPLEKS VAR

Radar görüntülerine göre manastır yaklaşık 70 metre uzunluğundaydı. Dört kanattan oluşan yapı, ortasında bir avlunun bulunduğu bir plan üzerine kuruluydu.

Avlunun merkezinde bir kuyu bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Güney kanadında ise manastırın kilisesi yer alıyordu.

Araştırmacılara göre kilise, yüksek tavanlı ve tonozlu büyük bir yapıydı. Arkeolog Jesper Langkilde, rahibelerin erkeklerden ve diğer kilise ziyaretçilerinden ayrılmış, daha yüksek bir bölümde oturmuş olabileceğini belirtti.

1961'DEN BERİ FUTBOL SAHASI OLARAK KULLANILIYOR

Manastır kapatıldıktan sonra alanın üzerine yeni yapılar inşa edilmedi. Bölge 1961 yılından bu yana futbol sahası olarak kullanılıyor.

Bu durum, manastır kalıntılarının yüzyıllar boyunca büyük ölçüde dokunulmadan toprağın altında kalmasını sağladı.

Şimdi araştırmacılar bölgede kazı çalışması yapmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka futbol saha Alicin Manastırı
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