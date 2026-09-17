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NASA bile şaşkın: Ay'da 222 metrelik devasa krater keşfedildi!

NASA, Ay yüzeyinde bir gök taşının çarpması sonucu oluşan 222 metrelik yeni bir krater keşfedildiğini duyurdu.

NASA bile şaşkın: Ay'da 222 metrelik devasa krater keşfedildi!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay yüzeyinde 222 metre çapında devasa yeni bir krater keşfetti. Bilim insanları, söz konusu yapının Güneş Sistemi genelinde yakın tarihte meydana geldiği tespit edilen en büyük çarpma krateri olduğunu duyurdu. Uluslararası bir araştırmaya göre çarpışma, 2024 yılının nisan ve mayıs ayları arasında bir asteroit veya kuyruklu yıldız parçasının Ay'ın Dünya'ya bakan yüzüne çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpma anı o dönem yeryüzündeki teleskoplar tarafından fark edilemezken; 2009'dan bu yana uydunun yörüngesinde görev yapan NASA'ya ait Ay Keşif Yörünge Aracı'nın (LRO) çektiği geniş açılı görüntülerin otomatik karşılaştırmasıyla ortaya çıkarıldı.

NASA bile şaşkın: Ay da 222 metrelik devasa krater keşfedildi! 1

‘ÖNCEKİ REKORUN ÜÇ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE’

Ay bilimci Thomas McGetchin'in anısına isimlendirilen yeni kraterin, LRO'nun bugüne kadar kaydettiği benzer kraterlerden yaklaşık üç kat daha geniş olduğu bildirildi. Araştırmacılar, bu ölçekteki çarpışmaların son derece nadir yaşandığına dikkat çekti.

Yapılan termal ölçümlerde, çarpışmanın merkezinden itibaren 6,4 kilometrelik bir çevre boyunca Ay yüzey toprağının yerinden oynadığı ve fiziksel özelliklerinin değiştiği saptandı.

NASA bile şaşkın: Ay da 222 metrelik devasa krater keşfedildi! 2

‘GELECEKTEKİ AY ÜSLERİ İÇİN KRİTİK VERİ SAĞLAYACAK’

Çarpışmanın etkisiyle fırlayan kaya ve toz bulutunun, teorik modellerin öngördüğünden çok daha geniş bir alana yayıldığı tespit edildi.

Yetkililer, çarpma sonucu saçılan materyallerin hareket mesafesine ilişkin elde edilen bulguların, gelecekte Ay yüzeyinde inşa edilmesi planlanan astronot yaşam alanlarının ve üslerin güvenliğinin tasarlanmasında temel referans oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NASA Ay (Dünya'nın uydusu)
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