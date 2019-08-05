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12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.08.2019 01:01 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede düzenlenen Horoz ailesinin düğününe katılan bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı.

Düğüne katılan Hüseyin Cennet, oyun oynadığı sırada vücuduna kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti.

Vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Cennet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, maganda kurşunuyla ölen Cennet’in katil zanlısının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep silah maganda

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