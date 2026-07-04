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1200 rakımlı köyde doğal şifa: 40 gün güneşte bekletiyorlar

Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, doğadan topladıkları sarı kantaron ve dağ kekiğini zeytinyağıyla işleyerek hem sofralarında hem de geleneksel tedavi amacıyla kullanıyor. Nesilden nesile aktarılan yöntemle hazırlanan kantaron yağı ve kekik, köylülerin vazgeçilmez doğal ürünleri arasında yer alıyor.

1200 rakımlı köyde doğal şifa: 40 gün güneşte bekletiyorlar

Feke'nin yaklaşık 1200 rakımlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında doğadan topladıkları sarı kantaron ve dağ kekiklerini kendi ürettikleri zeytinyağıyla cam kavanozlarda yaklaşık 40 gün güneşte bekletiliyor.

Hazırlanan kantaron yağı özellikle yanık, kesik ve çeşitli cilt yaralanmalarında kullanılırken, kekik ise yemeklerde baharat olarak değerlendiriliyor, ayrıca çayı demlenerek tüketiliyor.

Köy sakinlerinden 63 yaşındaki Atike Ersin, çocukluğundan bu yana kantaron ve kekiğin tarlalarında yetişen doğal doktor ve şifa olduğunu kaydederek kente uzak köylerde şifa kaynağı olduğunu kaydetti.

Doğadaki bitkileri "doktor" olarak gördüklerini ifade eden Atike Ersin, "Biz burada Gaffaruşağı Köyü'nde yaşıyoruz. Bildik bileli tarlamızda yetişen bu bitkilere doktor deriz. Dağlardan kekik, tarlalardan kantaron toplarız. Doğadaki şifayı toplayıp doğal ilaç yaparız. Yaralara ve mide ağrılarına iyi geldiği için kullanıyoruz. Kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağıyla hazırlıyoruz.

Cam kavanozlarda 40 gün, bazen iki aya kadar güneşte bekletiyoruz. Köylerde ilaç kullanmak yerine bunu tercih ediyoruz. Eşimin başı yaralandığında kanamasını kantaron yağıyla durdurduk. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyoruz. Herkes kendi bahçesinden toplar, yağını yapar ve uzun yıllar kullanır. Kekiğin çayını mide için içer, yemeklerde de kullanırız. Biz burada 1200 rakımda doğal bir yaşam sürüyoruz" dedi.

Gaffar Esat Ersin ise bölgede yetişen bitkilerin tamamen doğal olduğunu belirterek, "Bu bitkileri doğadan topluyoruz. Tamamen doğal ve organik. Ne kullandığımızı biliyoruz. Hem soframızda hem de günlük yaşamımızda değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kekik Adana Feke kantaron
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