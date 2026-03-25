Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

125 yıllık mahallenin adı değişiyor! Yeni isim belli oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 125 yıllık Döllük Mahallesi’nin isminin değiştirilmesi için resmi süreç başlatıldı. Mahalle Muhtarı Hasan Karaduman, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda isim değişikliği için Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Mahalle isminin özellikle gençler tarafından sıkça eleştirildiğini belirten Karaduman, mevcut ismin farklı anlamlara çekilebildiğini ve bu durumun zaman zaman rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Karaduman, mahalle sakinlerinin özellikle şehir dışından gelen kişilere mahalle adını söylerken olumsuz tepkilerle karşılaştığını ifade etti.

İsim değişikliği konusunda "Kafkas Mahallesi" ismi üzerinde durduklarını belirten Karaduman, sürecin resmi olarak başlatıldığını dile getirdi.

KADEMELİ ONAYDAN GEÇECEK

Sürecin işleyişi hakkında da bilgi veren Karaduman, "Öncelikle talebimiz belediye meclisinde görüşülecek. Meclisten olumlu karar çıkması halinde dosya kaymakamlığa iletilecek, ardından valiliğin onayına sunulacak. Tüm bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizin yeni ismi resmiyet kazanacak" dedi.

İsim değişikliğinin idari prosedürlere bağlı olarak birkaç aşamada tamamlanacağını belirten Karaduman, ilgili kurumların onaylarının sürecin en önemli kısmını oluşturduğunu vurguladı.

İSME KARAR VERİLDİ

Döllük Mahallesi’nde başlatılan isim değişikliği girişiminin ardından gözler belediye meclisinden çıkacak karara çevrilirken, mahalle sakinleri sürecin sonucunu merakla bekliyor.

İsim değişikliği talebinin kabul edilmesi halinde Döllük Mahallesi’nin yeni adı Kafkas Mahallesi olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöpe atan çok ama değerini bilen az! Kahve telvesinin...Çöpe atan çok ama değerini bilen az! Kahve telvesinin...
Erzurum'dan dünyaya: Hava ile temas edince sertleşiyorErzurum'dan dünyaya: Hava ile temas edince sertleşiyor

Anahtar Kelimeler:
Bursa Mustafakemalpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.