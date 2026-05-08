Dünyanın en güzel köyleri belli oldu: Türkiye'den o köy listede

Forbes Türkiye’nin, 2025 verilerine dayanarak paylaştığı 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' listesi büyük ilgi gördü. İngiltere’den Norveç’e, Myanmar’dan Libya’ya kadar birçok ülkeden köylerin yer aldığı listede Türkiye’den o köy listeye damga vurdu.

Sedef Karatay Bingül

Forbes Türkiye’nin 2025'de paylaştığı 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' listesinde Türkiye’den yalnızca Kapadokya’nın incisi Ortahisar yer aldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KÖYÜ İNGİLTERE’DEN

Listenin zirvesinde İngiltere’nin masalsı köyü Bibury yer aldı. Taş evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bibury’i sırasıyla Avusturya’dan Hallstatt, Norveç’ten Reine, Hollanda’dan Giethoorn ve Faroe Adaları’ndan Gasadalur takip etti.

KAPADOKYA’NIN KALBİ ORTAHİSAR

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı olan Ortahisar, Kapadokya’nın eşsiz coğrafyası ve tarihi atmosferiyle dünyanın en güzel köyleri arasında gösterildi.

Seyahat uzmanları, köyü tanımlarken taş sokaklar, kayısı tezgahları, gül kokulu çay bahçeleri ve gün doğumunda gökyüzünü süsleyen balonlara dikkat çekti.

Uzmanların değerlendirmesinde, "Ortahisar Kapadokya toprağından yükselen bir anıt gibi görünüyor. Yerel halkın çay eşliğinde hikayeler paylaştığı sokaklarda zamanda yolculuk hissi yaşanıyor" ifadeleri kullanıldı.

ETNOGRAFYA MÜZESİ VE BALON MANZARASI İLGİ GÖRÜYOR

Ortahisar’ın en dikkat çeken noktaları arasında bölgenin kültürel geçmişini yansıtan Etnografya Müzesi ile Hallacdere Vadisi üzerinde süzülen sıcak hava balonları yer alıyor. Özellikle gün doğumunda oluşan manzara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kapadokya’nın tarihi dokusunu koruyan Ortahisar’ın dünya çapında böylesine prestijli bir listede yer alması, bölge turizmi açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

FORBES'E GÖRE DÜNYANIN EN GÜZEL 50 KÖYÜ

  1. Bibury, İngiltere
  2. Hallstatt, Avusturya
  3. Reine, Norveç
  4. Giethoorn, Hollanda
  5. Gásadalur, Faroe Adaları
  6. Oia, Yunanistan
  7. Bourtange, Hollanda
  8. Kotor, Karadağ
  9. Shirakawa-go, Japonya
  10. Batad, Filipinler
  11. Russell, Yeni Zelanda
  12. Mrauk U, Myanmar
  13. Adare, İrlanda
  14. Steg, Lihtenştayn
  15. Eguisheim, Fransa
  16. Manarola, İtalya
  17. Valldemossa, İspanya
  18. Zhouzhuang, Çin
  19. Ghandruk, Nepal
  20. Cam Thanh, Vietnam
  21. Monsanto, Portekiz
  22. Špania Dolina, Slovakya
  23. Victoria-by-the-Sea, Kanada
  24. Purmamarca, Arjantin
  25. Izamal, Meksika
  26. Ubud, Endonezya
  27. Motovun, Hırvatistan
  28. Ogunquit, ABD
  29. Boquete, Panama
  30. Chefchaouen, Fas
  31. Coffee Bay, Güney Afrika
  32. Sidi Bou Said, Tunus
  33. Lauterbrunnen, İsviçre
  34. Ban Rak Thai, Tayland
  35. Paraty, Brezilya
  36. Ghadames, Libya
  37. Chamarel, Mauritius
  38. Bandiagara, Mali
  39. Titikaveka, Cook Adaları
  40. Ortahisar, Türkiye
  41. Jukkasjärvi, İsveç
  42. Ollantaytambo, Peru
  43. Bilad Sayt, Umman
  44. Arang Kel, Pakistan
  45. Gudhjem, Danimarka
  46. Seyðisfjörður, İzlanda
  47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
  48. Tatev, Ermenistan
  49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya
  50. Marsaxlokk, Malta

