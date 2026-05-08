Dünyanın en güzel köyleri belli oldu: Türkiye'den o köy listede

Forbes Türkiye’nin 2025'de paylaştığı 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' listesinde Türkiye’den yalnızca Kapadokya’nın incisi Ortahisar yer aldı.
Listenin zirvesinde İngiltere’nin masalsı köyü Bibury yer aldı. Taş evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bibury’i sırasıyla Avusturya’dan Hallstatt, Norveç’ten Reine, Hollanda’dan Giethoorn ve Faroe Adaları’ndan Gasadalur takip etti.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı olan Ortahisar, Kapadokya’nın eşsiz coğrafyası ve tarihi atmosferiyle dünyanın en güzel köyleri arasında gösterildi.
Seyahat uzmanları, köyü tanımlarken taş sokaklar, kayısı tezgahları, gül kokulu çay bahçeleri ve gün doğumunda gökyüzünü süsleyen balonlara dikkat çekti.
Uzmanların değerlendirmesinde, "Ortahisar Kapadokya toprağından yükselen bir anıt gibi görünüyor. Yerel halkın çay eşliğinde hikayeler paylaştığı sokaklarda zamanda yolculuk hissi yaşanıyor" ifadeleri kullanıldı.
Ortahisar’ın en dikkat çeken noktaları arasında bölgenin kültürel geçmişini yansıtan Etnografya Müzesi ile Hallacdere Vadisi üzerinde süzülen sıcak hava balonları yer alıyor. Özellikle gün doğumunda oluşan manzara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kapadokya’nın tarihi dokusunu koruyan Ortahisar’ın dünya çapında böylesine prestijli bir listede yer alması, bölge turizmi açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
