MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 13 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Vermem Seni Ellere, Umudunu Kaybetme, Nalan, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

13 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Vermem Seni Ellere, Umudunu Kaybetme, Nalan, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

13.08.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Vermem Seni Ellere, Umudunu Kaybetme, Nalan, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 13 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Vermem Seni Ellere, Umudunu Kaybetme, Nalan, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 13 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Vermem Seni Ellere, Umudunu Kaybetme, Nalan, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 13 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları...

13 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (6 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Hababam Sınıfı”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yaz Şarkısı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen Türk Sineması “Nasipse Olur” yer aldı.

screenshot-1-kks6-J2hk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siroz'a yakalanmıştı! Setten ilk kare geldiSiroz'a yakalanmıştı! Setten ilk kare geldi
Azer Bülbül filmi için imalı paylaşım! "Bağım var diyor"Azer Bülbül filmi için imalı paylaşım! "Bağım var diyor"
Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'ine yıllar acımadı!Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'ine yıllar acımadı!
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları nalan umudunu kaybetme ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.