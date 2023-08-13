13 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Vermem Seni Ellere, Umudunu Kaybetme, Nalan, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 13 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Vermem Seni Ellere, Umudunu Kaybetme, Nalan, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 13 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları...

13 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (6 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Hababam Sınıfı”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yaz Şarkısı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen Türk Sineması “Nasipse Olur” yer aldı.





