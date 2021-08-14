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13 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

14.08.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ağustos Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Baş Belası, Dedemin Fişi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. 14 Ağustos’ta yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları izleyiciler TİAK tarafından paylaşıldı.

13 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

13 Ağustos Cuma akşamı Kanal D’de Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, ATV'de Baş Belası, TV8’de MasterChef Türkiye, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Dedemin Fişi, TRT 1’de Kral Şakir: Korsanlar Diyarı ve Show TV’de Güldür Güldür Show gibi yapımlar, reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Televizyonda yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

13 AĞUSTOS CUMA REYTİNG SONUÇLARI

13 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Aşk Mantık İntikam”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber”, yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Aşk Mantık İntikam” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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