13 gün önce evlenmişti... Gamze Özçelik'ten kocası Reshad Strik'a romantik kutlama

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Özçelik son dönemde yaptığı yardımlarla dikkat çekiyordu.
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturan Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük ses getirdi.
13 gün önce evlenen Gamze Özçelik sosyal medya hesabından 43 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı. Çiçeği burnunda çiftten Gamze Özçelik'in aşk dolu sözlerine beğeni yağdı.
Özçelik yayınladığı gönderiye "Doğum günün kutlu olsun kalbim" notunu düştü.