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  4. 13 gün önce evlenmişti... Gamze Özçelik'ten kocası Reshad Strik'a romantik kutlama

13 gün önce evlenmişti... Gamze Özçelik'ten kocası Reshad Strik'a romantik kutlama

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 11:30
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Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. 13 gün önce evlenen Özçelik kocasının doğum gününü kutladı. Ünlü ismin romantik kutlamasına beğeni yağdı.

13 gün önce evlenmişti... Gamze Özçelik'ten kocası Reshad Strik'a romantik kutlama

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Özçelik son dönemde yaptığı yardımlarla dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturan Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük ses getirdi.

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ROMANTİK KUTLAMA

13 gün önce evlenen Gamze Özçelik sosyal medya hesabından 43 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı. Çiçeği burnunda çiftten Gamze Özçelik'in aşk dolu sözlerine beğeni yağdı.

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Özçelik yayınladığı gönderiye "Doğum günün kutlu olsun kalbim" notunu düştü.

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Gamze Özçelik
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