13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolon giydi! "Külot modasına mı uydun?"

Son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çeken Selin Ciğerci iddialı tarzıyla olay oldu. Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci evlilik sorularına "Evlenirsem gizli olacak" yanıtını verdi. 13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolonuyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci trasparan pantolonuyla verdiği pozları paylaşınca takipçilerinden "Gökhan nasıl izin verdi kız" yorumları yağdı. Gökhan Çıra ise sevgilisine "Sen benim misin bu ne güzellik ya" yorumunu yazdı.

Bazı takipçileri ise Selin Ciğerci'ye "İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.

Selin Ciğerci'nin tarzını çok beğenenler olduğu gibi "Sen de mi külot modasına uydun" diyerek eleştirenler de vardı.

