Selin Ciğerci ile sevgili olan Gökhan Çıra makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Selin Ciğerci ile boşanıp yeni ilişkiler deneyen ama eski eşini unutamayan Gökhan Çıra eski eşine döndü. Selin Ciğerci'ye çok aşık olduğunu her fırsatta anlatan Gökhan Çıra her fırsatta paylaşım da yapıyor. 13 kilo veren ve iddialı pozlar paylaşan Ciğerci'nin pozlarına da yorum yapmaktan kendini alamayan ünlü isim son olarak bir selfie paylaştı.

Çıra sevgilisini etiketleyerek "Galiba zeytin olduk he siyahından, çok uzun zaman oldu selfie atmayalı" dedi. Sevgilisi Selin Ciğerci ise bu yoruma "Ben her zaman haklıyım. Yakında bir zeytin markasının reklamında oynarsan şaşırma" yanıtını verdi.

Bazı takipçiler ise bu fotoğrafta Gökhan Çıra'nın cilt tonunu koyu buldu ve "Makyaj mı yapmış?" yorumlarında bulundu.

Çıra bu yorumları görünce "Aynen bb cc fondöten filan kullandım vala kafayı yemişsiniz ya" dedi.

