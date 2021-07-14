13 Temmuz reyting sonuçları! Ada Masalı mı, MasterChef mi birinci oldu?

13 Temmuz Salı akşamı yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları total ve AB olarak ölçülüyor. Dün akşam Kanal D'de Baht Oyunu, ATV'de Maraşlı final bölümüyle, Show TV'de Güldür Güldür Show, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Ada Masalı, TRT 1'de Kong: Kafatası Adası ve FOX TV'de Sağlık Oluversin Gari gibi yapımlar yayınlandı

13 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.



