Ünlü fenomenin ölümünde 'korkunç' şüphe! Canlı yayın kayıtları erişime engellendi

30 yaşındaki Alman yazılımcı Manuel Otto, Bavyera’da çıkan trajik bir yangınla hayatını kaybetti. Alman yazılımcı Manuel Otto’nun ölüm haberi, oyun dünyasında üzüntü yarattı.

Henüz 14 yaşındayken geliştirdiği Stick Run oyunuyla tanınan Otto’nun, 20 Ekim 2026 Salı akşamı Almanya’nın Bavyera eyaletinde meydana gelen bir olayın ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

YANGINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Alman basınında yer alan haberlere göre Breitbrunn am Chiemsee bölgesindeki bir konutta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. İlk açıklamalarda hayatını kaybeden kişinin kimliği resmi olarak duyurulmadı. Ardından Manuel Otto'nun ölümü Stick Run ekipleri ve şirket tarafından doğrulandı.

TWITCH CANLI YAYINIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Nefes'te yer alan habere göre, Manuel Otto’nun ölümünün ardından Twitch üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Stick Run ekibinin yaptığı açıklamada, Otto’nun yer aldığı bir canlı yayından haberdar oldukları belirtildi. Yabancı basında aktarılan bilgilere göre yayın sırasında Otto’nun yaşamına son vermiş olabileceği öne sürüldü.

Ekip, olayla ilgili doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması ve ilgili kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

CANLI YAYIN KAYITLARI ERİŞİME ENGELLENDİ

Olayın ardından Manuel Otto’ya ait Twitch kanalı ve canlı yayın kayıtlarının erişime kapatıldığı bildirildi. Platformun, olayla bağlantılı görüntülerin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli adımları attığı aktarıldı.

Yaşanan gelişmeler, Otto’nun takipçileri ve uzun yıllardır Stick Run oynayan kullanıcılar arasında büyük üzüntü yarattı.

Stick Run ekibi olayla ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yaratıcımız, geliştiricimiz ve diğer bir Stick Runner olan Marc-Manuel Alexander Otto'nun vefatını derin bir üzüntüyle doğruluyor ve duyuruyoruz.

Stick Run bir oyundan çok daha fazlasıydı. Birçoğumuz için çocukluğumuzun bir parçasıydı. Arkadaşlarımızla oynayarak, kahkahaları paylaşarak, yüksek skorlar için yarışarak ve bizimle bir ömür boyu kalacak anılar biriktirerek büyüdüğümüz bir oyun. İnsanları bir araya getirdi ve çocukluğumuzun aziz bir parçası haline geldi.

Bugün sadece yaratıcımızın kaybının yasını tutmuyoruz, aynı zamanda çalışması hayatımızın bir parçası haline gelen diğer bir Stick Runner'ın, onun mirasının yaşayacağı her anının, her koşunun ve Stick Run oynayarak büyüyen her oyuncunun yasını tutuyoruz.

En derin taziyelerimiz ailesine, arkadaşlarına ve hayatına dokunduğu herkese gidiyor.

Çocukluğumuzun bir parçası olduğun için teşekkürler Manuel. Asla unutulmayacaksın.

Huzur içinde yat Mwni"

ALMAN POLİSİ OLAYI ARAŞTIRIYOR

Alman basınındaki haberlere göre Rosenheim Kriminal Polisi, Bavyera’da meydana gelen ölümcül yangına ilişkin inceleme yürütüyor. Yangının çıkış nedeni ve ölümün kesin koşullarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Manuel Otto, genç yaşta geliştirdiği Stick Run ile geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. Otto’nun ölümüne ilişkin haberler oyun topluluğunda yankı uyandırırken olayın ayrıntılarının soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.

MANUEL OTTO KİMDİR?

Marc-Manuel Alexander Otto, internet dünyasında çığır açan efsanevi Stick Run oyununun Alman kurucusu ve geliştiricisidir. Henüz 14 yaşındayken kodlamaya başlayan ve genç yaşta büyük bir dahi olarak kabul edilen Otto, 2010 yılında Facebook tabanlı olarak piyasaya sürdüğü çöp adam temalı koşu oyunuyla kısa sürede dünya çapında 43 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak muazzam bir başarı yakaladı.

Tarayıcı oyunlarının altın çağında FarmVille gibi devlerle rekabet eden bu bağımlılık yapıcı oyun, daha sonra Android ve iOS gibi mobil platformlara da taşınarak bir dönemin çocukları ve gençleri için unutulmaz bir çocukluk hafızası haline geldi. 20 Ekim 2026 tarihinde, henüz 30 yaşındayken kendi Twitch canlı yayını sırasında trajik bir şekilde hayatına son vererek oyun topluluğunu derin bir üzüntüye boğdu.