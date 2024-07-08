13 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'tan ses getiren zafer! Dünyanın en iyisi olan Carlsen'i mat etti

13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, internet üzerinden düzenlenen turnuvada Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

DÜNYANIN EN İYİSİNİ YENDİ

Yağız Kaan, beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki rakibini mat etti.

41,2 SANİYEDE GELEN MAT!

Milli oyuncumuz, galibiyete 41.2 saniyede ulaştı.

Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi.

Yağız Kaan, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde de 4. sırada yer alıyor.







