13 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'tan ses getiren zafer! Dünyanın en iyisi olan Carlsen'i mat etti

13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, internet üzerinden düzenlenen turnuvada Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.
Yağız Kaan, beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki rakibini mat etti.
Milli oyuncumuz, galibiyete 41.2 saniyede ulaştı.
Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi.
Yağız Kaan, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde de 4. sırada yer alıyor.