Mynet Trend

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

CNN, Suudi Arabistan yönetiminin 13 yaşındayken "isyana teşvik ve terör" suçlamalarıyla tutukladığı Suudi Arabistan vatandaşı Murtaza Qureiris'i idam etmeye hazırlandığını yazdı.

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

Suudi Arabistan yönetiminin, 13 yaşındayken "isyana teşvik ve terör" suçlamalarıyla tutukladığı Suudi Arabistan vatandaşı Murtaza Qureiris'i idam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Amerikan basın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in idam edilmesi bekleniyor.

Haberde, Murtaza Qureiris'in 10 yaşında iken "Arap Baharı" kapsamında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde gerçekleşen protestolar sırasında abisinin güvenlik güçlerince öldürüldüğü, bunu protesto etmek amacıyla eylemlere katıldığı belirtildi.

Söz konusu bisikletli eylemin görüntüsünün de paylaşıldığı haberde, Qureiris'in bu eylemden 3 yıl sonra ailesiyle Bahreyn'e giderken Suudi güvenlik güçlerince tutuklandığı ifade edildi.

Murtaza Qureiris'in, "polis karakoluna molotofkokteyli atmak, terör örgütüne üye olmak, eylemlerde şiddete başvurmak, abisinin cenazesinde yürüyüş düzenlemek ve halkı isyana teşvik etmek" suçlarından yargılandığı kaydedilirken, Suudi Arabistan yasalarına göre idam edileceği kaydedidi.

Şu anda 18 yaşında olan ve 5 yıllık tutukluluk sürecinin en az 2 yılını hücre hapsinde geçirdiği belirtilen Qureiris'in, "ağır işkence ve stres altında" kabul etmek zorunda kaldığı söz konusu suçlamaları ise reddettiği belirtildi.

BM RAPORUNDA İŞKENCE İFADESİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2016'da Qureiris'in tutuklanmasını araştırdığı ve konuya ilişkin hazırladığı raporda, "Qureiris'in barışçıl protestolara katılmasına rağmen işkenceye maruz bırakılarak farklı suçlamaları kabul etmek zorunda bırakıldığı ve tutukluluğunun keyfi olduğu" ifadelerine yer verdiği ifade edildi.

Bununla birlikte, Murtaza Qureiris'in katıldığı 2011 protestolarında yer alan Suudi aktivist Muhammed Daman, CNN'e yaptığı açıklamada, protestoların barışçıl olduğunu ve söz konusu videolarda Suudi Arabistan'ın iddia ettiği şiddet eylemlerinin yer almadığını vurguladı.

Daman, Suudi yönetiminin, ülkenin doğu bölgesindeki hükümet karşıtı gösterileri kasten terör eylemleriyle ilişkilendirerek, oradaki hükümet karşıtı isimleri yok etmeye çalıştığını söyledi.

KAYNAK: AA

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Bu kadarına da pes dedirttilerBu kadarına da pes dedirttiler
2019'un ilk pandası dünyaya geldi2019'un ilk pandası dünyaya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SUUDİ GENÇ CNN QUREİRİS idam

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkarma sürecini başlattı

ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkarma sürecini başlattı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hastasını art arda tokatladı

Hastasını art arda tokatladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra'da otobüste "öpüşmeleri istenen" eşcinsel çifte saldırı

Londra'da otobüste "öpüşmeleri istenen" eşcinsel çifte saldırı

Yol boyunca canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes dedirtti

Bu kadarına da pes dedirttiler

2019'un ilk pandası dünyaya geldi

2019'un ilk pandası dünyaya geldi

79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

Doktor, hastayı böyle dövdü

Doktor, hastayı böyle dövdü

ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkarma sürecini başlattı

ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkarma sürecini başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.