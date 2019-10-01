Mynet Trend

13 yıl sonra anlattı: Dedemi baltayla parçalayarak öldürdüler

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Uşak’ta 13 yıl önce, 49 yaşındayken kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan A.'ın (18), dedesini, sevgilisinin öldürdüğünü söylemesi, polisi harekete geçirdi. Torunun, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatılırken, Ayhan A. ve Ekrem P. gözaltına alındı.

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

BU SABAH EMNİYET'E GELİP ANLATTI

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan A., bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Aeyhan A., kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi.

'BALTAYLA GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER'

Seyhan A., Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu konutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı.

Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

(DHA)

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Şifreli konuşmalar ortaya çıktı: Şekerleriniz hazırŞifreli konuşmalar ortaya çıktı: Şekerleriniz hazır
Buraya saklanıp saatlerce bekliyorlar: Bizlere kalan bir gelenekBuraya saklanıp saatlerce bekliyorlar: Bizlere kalan bir gelenek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uşak mehmet yobaz dede torun cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
inşallah hak yerini bulur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'deki 'muhabbet evi' davasında yeni gelişme

Kayseri'deki 'muhabbet evi' davasında yeni gelişme

Uyuşturucu satıcılarının şifreli konuşmaları ortaya çıktı

Şifreli konuşmalar ortaya çıktı: Şekerleriniz hazır

Doğu Karadeniz'de atmaca avcılığı geleneği

Buraya saklanıp saatlerce bekliyorlar: Bizlere kalan bir gelenek

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Metrobüsteki kadın ile erkek yolcunun kavgası saniye saniye kaydedildi

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Samsun'da yol kenarına atılmış ayakkabılar ekipleri alarma geçirdi

Yol kenarına atılmış ayakkabılar ekipleri alarma geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.