13 yıl sonra anlattı: Dedemi baltayla parçalayarak öldürdüler

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

BU SABAH EMNİYET'E GELİP ANLATTI

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan A., bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Aeyhan A., kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi.

'BALTAYLA GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER'

Seyhan A., Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu konutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı.

Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

(DHA)

