Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

130 bin metrekare ile Türkiye'de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor!

Antalya'da binlerce el dokuması halı güneşte dinlendirildi. Buğday hasadının ardından tarlalar boş kalmıştı, özel işlemden geçirilen kök boyalı halılarla renkli bir açık hava atölyesine dönüştü.

130 bin metrekare ile Türkiye'de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor!

Yaz ayları gelmeden önce Döşemealtı'ndaki tarlalar sürülüyor. Kışın buğday üretimi yapılan bu araziler, yaz mevsiminde Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen el dokuması halılarla renk cümbüşüne dönüşüyor.

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 1

Tarlalara serilen halılar, yüksek sıcaklık altında güneşte bekletilerek hem doğal yöntemlerle dezenfekte ediliyor hem de özgün renklerine yeniden kavuşuyor. Sentetik madde içermeyen ve organik boyalarla dokunan bu halılar, güneşlenme sürecinin ardından ihracata hazır hale getiriliyor.

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 2

Güneş altında işlem gören halılar, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Koleksiyon değeri taşıyan, 50 ila 300 yıllık geçmişe sahip bazı antika halılar ise koleksiyonerler tarafından 5 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 3

"TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ OLDUM"

1969 yılından bu yana halı ihracatı yaptığını belirten Halil Börekçi, "1989 yılında 130 bin metrekare halı ihraç ederek Türkiye’de üçüncü oldum. 2000 yılında sektörün eski hareketliliğini kaybetmesi, ihracatın azalması nedeniyle İstanbul’daki işlerimizi kapatıp Antalya’ya geldim. O yıllarda Türkiye’de halı üretimi de ciddi şekilde azalmıştı. O günden bu yana bu mesleği yaşatabilmek için şimdi de Antalya’da halı güneşlemesi yapıyoruz" dedi.

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 4

"ORGANİK BOYALAR KULLANILIYOR"

Halıların tamamının organik yünden oluştuğunu ifade eden Börekçi, "İçerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor ve tamamı kök boyalarla renklendiriliyor. Kök boya sürecinde 'endikatör' dediğimiz yardımcı doğal maddeler kullanılır. Sütleğen bitkisinin özü, ceviz kabuğu gibi doğal malzemelerden faydalanılır. Elde edilmek istenen renge göre uygun boya eklenerek yünler tamamen doğal yöntemlerle boyanır. Halılarımızı uzun süre güneş altında bekletiyoruz. Geceleri havanın serinliği ve oluşan nem, gündüzleri ise güneşin sıcaklığı sayesinde fazla boya maddeleri ve zararlılardan arınıyor" dedi.

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 5

"DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Halıların yurt dışında rağbet gördüğünü kaydeden Halil Börekçi, "Biz bu halıları Türkiye’nin dört bir yanından, insanların yıllarca evlerinde kullandığı eski halılar arasından topluyoruz. Daha sonra üzerlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirerek yeniden hayat veriyor ve ihraç ediyoruz. Burada 50 ila 100 dolar arasında satılan bir halı, yurt dışında çok daha yüksek değerlere alıcı bulabiliyor. Koleksiyon değeri taşıyan özel parçalar ise 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Bu nedenle doğal kök boyalı, el dokuması halılar dünya genelinde büyük ilgi görüyor" dedi.

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 6

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 7

130 bin metrekare ile Türkiye de 3. olmuştu: Güneşte değerleri artıyor! 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"
Yüzyıllardır süren gelenek: Görenler dönüp bir daha baktıYüzyıllardır süren gelenek: Görenler dönüp bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
antalya halı dokuma halı kilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.