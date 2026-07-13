Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde sıcak havaların etkisiyle dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği bugünlerde, iki yılanın birbirine dolanarak adeta dans edercesine hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"

Esetçeli ceviz üreticisi Akif Şaban Gündüz, öğle saatlerinde rutin kontrol için gittiği ceviz bahçesinde karşılaştığı manzara karşısında hayretler içerisinde kaldı. Birbirine dolanmış halde yükselerek hareket eden iki yılanı fark eden Gündüz, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Edirne de sıcak hava yılanları "dans ettirdi" 1

Gündüz, kaydettiği görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından "Yılanların Gerçek Dansı" notuyla paylaştı. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kimi izleyenler görüntüleri hayranlıkla izlerken, kimileri ise ürkütücü bulduklarını ifade etti.

Edirne de sıcak hava yılanları "dans ettirdi" 2

Uzmanlar ise bu tür davranışların doğada zaman zaman görülebildiğini belirterek, yılanların birbirine dolanarak sergilediği bu hareketlerin genellikle çiftleşme döneminde ya da erkek yılanların hâkimiyet mücadelesi sırasında yaşandığını ifade ediyor.

Edirne de sıcak hava yılanları "dans ettirdi" 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya peşinde: Eski alınıyor, güneşte değerleri artıyor!Dünya peşinde: Eski alınıyor, güneşte değerleri artıyor!
Yüzyıllardır süren gelenek: Görenler dönüp bir daha baktıYüzyıllardır süren gelenek: Görenler dönüp bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Edirne yılan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.