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Yüzyıllardır süren gelenek: Köyde görenler dönüp bir daha baktı

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Bitlis’in Hizan ilçesinde yıllardır sürdürülen atlı gelin geleneği, bir düğünde daha renkli görüntülere sahne oldu. Samsun’dan gelin olarak gelen Tuğba Ceren Ergül, düğün öncesinde süslenen ata bindirilerek damat tarafınca köyde gezdirildi.

Hizan ilçesinde gelenek ve görenekler halen yaşatılıyor. Bu çerçevede Süleyman Bektaş ve Tuğba Ceren Ergül hayatını birleştirme kararı aldı. Samsun’dan Süttaşı köyüne gelin gelen Ergül için düğün öncesi atlı gelin geleneği düzenlendi.

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN GELENEK RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Evden gelinliği ve duvağı ile çıkarılan gelin, süslenen ata bindirildi. Ardından damat, gelini atla köy içerisinde gezdirdi. Köydekiler ise atın arkasından yürüyerek türküler söyleyip zılgıtlar çekti.

Yıllardır yaşatılan gelenek, renkli görüntüler oluşturdu. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bölgenin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan atlı gelin geleneği, modern yaşamın etkisine rağmen Hizan'ın köylerinde yaşatılmaya devam ediyor.

Yüzyıllardır süren gelenek: Köyde görenler dönüp bir daha baktı 1

"BİZE TÜM KÖYLÜ EŞLİK ETTİ"

Atla gelin alma geleneğini devam ettirdiklerini söyleyen damat Süleyman Bektaş, "Bitlis Hizan'a bağlı olan Süttaşı köyünde geleneğimizi devam ettirmek amacıyla gelinimizi atla gezdirdik. Samsun'dan gelinimizi aldık. Bu akşam hayırlısıyla düğünümüz olacak. Bütün köyü gezdirdik. Geleneğimizi yerine getirdik. Arkada bol bol türküler söylendi. Herkes eşlik etti. Geleneğimiz yerine getirildi" dedi.

Halen böyle geleneklerin yaşatılmasından mutlu olduğunu dile getiren gelin Tuğba Ceren Ergül, "Samsun'dan Bitlis’in Hizan ilçesinin Süttaşı köyüne gelin geldim. Köylerinde atla gezdirme adetleri varmış. Bugün gerçekleştirdik. Köyün içinde tur attık. Bütün köylü zılgıt çekti ve türkülerini söyledi. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Herkese çok teşekkür ederim. Eşime de teşekkür ediyorum" dedi.

Gelinin annesi Emine Ergül ise "Samsun Vezirköprülüyüz. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyünden Samsun’a kızımı gelin almaya geldiler. Daha sonra köyün içinde atla eski örf ve adetlerimizi yaşatmak adına atla gezi düzenlediler. Bize tüm köylü eşlik etti. Çok mutlu olduk, çok heyecanlandık. Çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Yüzyıllardır süren gelenek: Köyde görenler dönüp bir daha baktı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis düğün
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