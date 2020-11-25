136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Todoba Andhari Kaplan Koruma Alanı'nda tur liderliği yapan Arpit Parekh, ölümcül ayı ve Bengal kaplanının verdiği savaşı kaydetti. Arpit Parekh, ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını söyledi. Sadece 1000 metre uzağında gerçekleşen bu savaşı kaydeden Parekh, 'korkunç bir savaştı' dedi.

'ÇIĞLIK SESLERİ DUYDUK'

Öğleden sonra uykusunun tadını çıkarmak isteyen Bengal kaplanına, aniden tembel ayı saldırdı. Bir anda çığlık sesleri duyduğunu anlatan Parekh, "Sesler duyduk. Kısa süre sonra kaplanın bir tembel ayıyla kavga ettiğini anladık" açıklamasında bulundu.

İKİLİ ARASINDAKİ SAVAŞ 30 DAKİKA SÜRDÜ

Parekh, yarım saat süren savaşta ayının kaybedeceğini düşünmüştü. Bengal kaplanı, gözle görülür şekilde ayıyı yaraladı. Tembel ayıyı yere düşürdüyse de bu, geçici bir üstünlüktü. Dişlerini ayının üzerine geçiren kaplan, öldüreceğini düşündü ama çok geçmeden yoruldu ve savaşı bıraktı. Tembel ayı ise o anı fırsat bilerek kaplanı bacağından ısırdı. Kaplan ve ayı, sonunda birbirlerinden uzaklaşmaya karar verdi ve ikisi de suya ulaşmaya çalıştı.

Parekh, "Tanık olduğum bu an, ormandaki yaşamın ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlamama yardımcı oldu" dedi. Yaşam ve ölümle yüzleşmek zorunda kalan bu hayvanlar, kavga sonrası suya koştular ve suyun, ne kadar değerli bir kaynak olduğunu bizlere gösterdiler.

Görsel kaynak: Arpit Parekh

