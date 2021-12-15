14 Aralık Reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Mahkum mu birinci oldu?

14 Aralık 2021 akşamı Kanal D'de Transformers: Kayıp Çağ, ATV'de Destan, FOX TV'de Mahkum, Star TV'de Sana Söz, Show TV'de Güldür Güldür, TRT 1'de Masumlar Apartmanı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımlar ekrana geldi.

14 ARALIK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

14 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Mahkum yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Mahkum yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 DESTAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

5 MAHKUM FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DESTAN (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MAHKUM FOX

4 DESTAN ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 DESTAN (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV



