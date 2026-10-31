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Navigasyon yanlış yola soktu, yangını fark etti! Yanan evdeki aileyi kurtardı

Amerika'da navigasyonun kendisini farklı bir yola yönlendirmesiyle rotasını değiştiren sürücü, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Yol üzerinde alevler içindeki bir evi fark eden sürücü, içeride uyuyan ailenin yardımına koştu. Film gibi olayda aile, sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde yara almadan kurtuldu.

Navigasyon yanlış yola soktu, yangını fark etti! Yanan evdeki aileyi kurtardı
Gökçen Kökden

Olay, ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Lyerly bölgesinde gerçekleşti. Alabama'da yaşayan 37 yaşındaki Casey Spark, oğlu ile birlikte softbol turnuvasından evine dönmek için yola çıktı. Ancak yolda, navigasyon cihazı Sparks'ı farklı bir rotaya götürecek güzargah göstermeye başladı.

GPS ONU FARKLI BİR YOLA YÖNLENDİRDİ

Navigasyon yanlış yola soktu, yangını fark etti! Yanan evdeki aileyi kurtardı 1

Gidiş yolunda farklı bir güzergah kullanmış olmalarına rağmen GPS'in bu kez ısrarla aynı yönü göstermesi üzerine Sparks rotayı takip etmeye karar verdi. Yolculuk sırasından bir evin çatısından alevlerin yükseldiğini fark eden Sparks hemen aracını durdurdu. 13 yaşındaki oğlundan araçta kalıp acil yardım ekiplerini aramasını istedi ve yanan eve doğru koştu.

EVİN ÇATISININ ALEVLER İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜ

Aynı sırada yangını fark eden başka bir sürücü de durdu. Sparks, evin yan kapısından içeri girdi. Daha sonra bu kapının kilidinin daha önceden bozuk olduğunu ve tamir edilmediğini öğrendi. Evin yakınında yangını hortumla söndürmeye çalışan bir gençle karşılaşan Sparks, içeride başka insanların da bulunduğunu öğrenince hiç beklemeden eve girdi.

Navigasyon yanlış yola soktu, yangını fark etti! Yanan evdeki aileyi kurtardı 2

Sparks içeride James Burke'ü buldu ve uyandırdı. Ardından aile üyelerinin tahliyesine yardım etmeye başladı. Ailenin görme engelli 10 yaşındaki torununu kucağında dışarı çıkardı. Daha sonra yeniden yanan eve girerek Larita Burke'ün ve aralarında özel gereksinimli çocukların da bulunduğu diğer aile üyelerinin güvenli bir şekilde dışarı çıkmasına yardım etti. Sparks, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasına da yardımcı oldu.

Yangının ardından ev tamamen çökerken ailenin üç aracı da kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen evde bulunan hiç kimse fiziksel olarak yaralanmadı. Larita Burke, olaydan sonra yaptığı açıklamada birkaç dakika daha geç kalınması halinde sonucun çok farklı olabileceğini belirterek, “Beş dakika daha geç olsaydı, kurtulamazdık” dedi.

"BENİM ORADA OLMAMIN BAŞKA AÇIKLAMASI YOK"

Yangın kontrol altına alındıktan sonra Sparks ve oğlu Alabama'daki evlerine doğru yeniden yola çıktı. Sparks'ın anlattığına göre yol boyunca neredeyse hiç konuşmadılar. Sparks, GPS'in kendisini o gece tam da yangının yaşandığı bölgeye yönlendirmesini ilahi bir müdahale olarak gördüğünü söyledi. Yangının nedeni ise ilk açıklamalarda henüz belirlenemedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Amerika
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