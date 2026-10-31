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48 yıldır bir bardak bile su içmedi! Tek bir içecekle hayatta kalıyor

Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett, yıllardır sürdürdüğü sıra dışı içecek alışkanlığıyla gündeme geldi. Milyarder iş insanının, Bill Ackman'a 48 yıldır su içmediğini söylediği öne sürüldü. Buffett'ın favorisi ise yıllardır vişneli kola.

48 yıldır bir bardak bile su içmedi! Tek bir içecekle hayatta kalıyor
Nilgün Arabacı

Yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden Warren Buffett'ın su içmediğine ilişkin açıklama, milyarder yatırımcı Bill Ackman'ın anlattıklarıyla yeniden gündeme geldi.

Pershing Square'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ackman, bu hafta yayımlanan Equity Mates Investing podcastinde Buffett'la yıllar önce evinde yaşadığı bir akşam yemeğini anlattı.

Ackman, ünlü yatırımcının en sevdiği içeceğin vişneli kola olduğunu bildiği için misafirliği öncesinde evinde bu içecekten bulundurduğunu söyledi. Yemek masasına oturduklarında Buffett'a sade veya maden suyu isteyip istemediğini sorduğunu belirten Ackman, yatırımcının suyu nazikçe reddederek tercih ettiği gazlı içeceği istediğini aktardı.

Ackman, o sırada Buffett'a su içip içmediğini sorduğunu ve şu yanıtı aldığını anlattı:

"BİLL, 48 YILDIR SU İÇMEDİM"

Ackman, Buffett'ın sıvı tüketim alışkanlıklarıyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Günde beş kutu kola içtiği biliniyor

Su içmediği yönündeki açıklama şaşırtıcı olsa da Buffett'ın gazlı içeceklere düşkünlüğü uzun yıllardır biliniyor. Ünlü yatırımcı, günde yaklaşık beş kutu kola içmesiyle tanınıyor.

Buffett, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, günlük kalori alımının yüzde 25'inin koladan geldiğini söyleyerek kendisini esprili bir şekilde “dörtte bir kola” olarak tanımlamıştı.

Yatırımcının gazlı içeceklere olan ilgisi onlarca yıl öncesine dayanıyor. Buffett, 1986 yılında Berkshire Hathaway'in toplantısında, 48 yıllık kola bağlılığını sona erdirerek vişne aromalı kolaya geçtiğini açıklamıştı. O tarihten sonra içeceğin şirket toplantılarında ikram edilecek resmi içecek olacağını da belirtmişti.

YATIRIMI MİLYARLARCA DOLAR KAZANDIRDI

Buffett'ın kola sevgisi yalnızca kişisel tüketimiyle sınırlı değil. Ünlü kola markası, yatırımcının en dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor.

Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway, 1990'ların ortalarında içecek şirketindeki yaklaşık yüzde 9'luk payını oluşturduktan sonra bu hisseleri satmadı. Söz konusu yatırımın maliyetinin yaklaşık 1,3 milyar dolar olduğu, hisse paketinin değerinin ise aralık ayı sonunda yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Böylece yatırımın değeri yaklaşık 21 katına çıktı.

Buffett, Berkshire Hathaway'in CEO'luğunu geçen aralık ayında yaklaşık 60 yılın ardından bıraktı. Şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinden de eylül ayında ayrıldı.

FAST FOOD VE TATLILARDAN DA VAZGEÇEMİYOR

Buffett'ın beslenme alışkanlıkları kolayla sınırlı değil. Ünlü yatırımcı, işe giderken kahvaltıda hamburger tercih etmesiyle; sosisli sandviç, patates kızartması, patlamış mısır, kurabiye, şekerleme ve dondurma gibi yiyecekleri tüketmesiyle de tanınıyor.

Fast food ve tatlılara olan ilgisi, yatırım yaptığı şirketlerde de kendini gösteriyor.

Buffett'ın alışılmadık yemek tercihleri geçmişte bazı zorluklara da yol açtı. 1995 yılında Bill Gates ve o dönemki eşi Melinda Gates, yatırımcıyı Çin'de 17 gün süren bir geziye götürdüklerinde yemek konusunda özel hazırlıklar yapmak zorunda kaldı.

Gates ailesi, Buffett'ın aç kalmaması için kaldıkları otelin aşçılarına hamburger ve patates kızartması hazırlamayı öğretti. Çin Seddi ziyaretinde ise Buffett'ın sevdiği vişneli kolanın zirvede hazır bulunmasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
kola
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