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14 ay boyunca Pasifik Okyanusu’nda tek başına yaşam mücadelesi veren balıkçı: Jose Salvador Alvarenga

27.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi, film ve kitaplarda mucize kurtuluş ile hayatta kalma hikayelerine denk gelmişsinizdir. Ancak anlatacağımız hikaye tamamen gerçek bir yaşam öyküsünü sunuyor. Tam 405 gün boyunca okyanusta mahsur kalan Jose Salvador Alvarenga, hayatta kalmayı başardı. Ülkesine döndüğünde ise yamyamlıkla suçlandı. İşte filmlere konu olacak Jose Salvador Alvarenga’ın hikayesi...

14 ay boyunca Pasifik Okyanusu’nda tek başına yaşam mücadelesi veren balıkçı: Jose Salvador Alvarenga

Meksikalı bir balıkçı olan Jose Salvador Alvarenga, 21 Aralık 2012 tarihinde arkadaşı Ezequiel Cordoba ile sahilden 7 metrelik tekneyle yola çıktı. Gün batımına kadar geri dönmeyi hesaplamıştı. Ancak planları tutmadı ve tekne Pasifik Okyanusu’nda kayboldu. 405 gün boyunca haber alınmayan balıkçılardan sadece Jose Salvador Alvarenga geri dönebildi. Genç adam Marshall Adaları’na ulaşan tekneden karaya ayak basar basmaz sorguya alındı.

KENDİ İDRARINI İÇTİ

Yıllardır edindiği balıkçılık tecrübeleri sayesinde hayatta kaldığını ifade eden Jose Salvador Alvarenga yalnızca yağmur suyu ve kendi idrarını içtiğini söyledi. Yolculuğu sırasında okyanusta hiç köpek balığı tehlikesi yaşamadığını ve yakıcı güneşten geminin sandığına saklanarak korunduğunu anlattı. Sorgusunda besleme ihtiyaçlarını nasıl karşıladığına ilişkin soruya ise martı ve balıklarla beslendiğini söyleyerek cevap verdi.

ARKADAŞINA NE OLDU?

Arkadaşı Ezequiel Cordoba’ın kendisi kadar yaşam mücadelesi vermediğinin altını çizen Alvarenga, okyanusta kaybolduktan 4 hafta sonra onun öldüğünü iletti. İfadesine göre arkadaşı martı ve balık tutmak için çaba göstermedi ve Alvarenga da hayatta kalabilmek için elindeki yemekleri onunla paylaşmadı. Cansız bedeni okyanusa attığını ifade eden Alvarenga uzun bir süre boyunca hayatta kalabilmek için arkadaşını yemekle suçlandı. Bu suçlamaların asıl nedenlerinden biri de Alvarenga’nın bulunduğunda kaybolmadan öncesine göre çok daha kilolu olmasıydı. Uzmanlar bu kiloyu sadece balık ve martı yiyerek alamayacağını da raporlarına ekledi.

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