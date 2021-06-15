Yeni Gine’deki kabilenin ilginç hikayesi! Rockefeller’in servetinin varisini yediler mi?

Michael Rockefeller Yeni Gine'nin evcilleşmemiş kabilelerini keşfetti. 1961 yılında antropolog olan Michael Yine Gine’yi ziyaret etti ve yerli Asmat kabilesiyle tanıştı. Asmat halkı, Yeni Gine Adası’nın güneyindeki köylerde yaşıyor, ahşap oyma heykelleri ve vahşi ritüelleriyle biliniyorlar. Düşmanlarını avlayıp kafataslarına göz diken kabile üyeleri avlarının beyinlerini kafa tasından çıkardıktan sonra kötü ruhların girmemesi için cesedin burun deliklerini kapatıyor. Yazar Carl Hoffman Vahşi Hasat adlı kitabında kabilenin av ritüelinden “Kazıdıkları beyni bir palmiye yaprağının üzerine boşalttılar, bir bıçak yardımıyla kafatasının içindeki son parçaya dek kazıdılar. Sonra bunları sago bitkisi yaprağı ile karıştırıp ateşte kızarttılar” sözleriyle anlatmıştı.

Hollandalı antropolog Rene Wassing ile birlikte Michael, kendi inşa ettikleri tekneleriyle Yeni Gine’de seyahate çıktı. 17 Kasım 1961'de yüksek dalgalar teknenin alabora olmasına neden oldu. Michael'ın iki yerel rehberi yardım bulmak için kıyıya yüzdü. İki gün bekledikten sonra, 19 Kasım'da tekne çoktan açık denizdeydi. Sonuç olarak, Michael yardım bulmak için sahile yüzmeye karar verdi. Michael'ın meslektaşı Rene Wassing ertesi gün kurtarıldı, ancak Michael iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ailesi hemen kapsamlı bir arama yaptı. Michael Rockefeller'ın ortadan kaybolması tüm dünyada yankı uyandırdı. Ancak kurtarıcılar cesedini asla bulamadılar.