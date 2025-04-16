14. çocuğunun annesiydi! Elon Musk susturmak için milyonlar teklif etti! Amacı ise bakın neymiş!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, 14. bebeğinin annesi 26 yaşındaki Ashley St. Clair'a oğlunun varlığını saklamak için milyonlarca dolar teklif ettiği iddia edildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Musk’ın 14’üncü çocuğu geçtiğimiz Şubat ayında oldu. Musk babalık iddiasını kabul etmedi ama yapılan DNA testi yüzde 99,9999 oranında onun biyolojik baba olduğunu ortaya koydu.

21 YAŞINA KADAR 100 BİN DOLAR TEKLİF!

Musk’ın babalığının kamuoyuna açıklanmamasını istediği belirtildi. Wall Street Journal’ın haberine göre Musk'ın St. Clair’e 15 milyon dolar peşin ve çocuk 21 yaşına gelene da kadar ayda 100 bin dolar ödemeyi teklif etti.

Musk'ın danışmanı Jared Birchall, St. Clair ile ilgili yaptığı açıklamada, teklifle ilgili bunun Musk'ın çocuklarının diğer anneleriyle de yaptığı anlaşmaya benzediğini söyledi. Bu anneler arasında pop yıldızı Grimes ve Neuralink yöneticisi Shivon Zilis de bulunuyor.