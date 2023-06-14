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14 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

14.06.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 14 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Haziran reyting sonuçları...

14 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 14 Haziran Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 14 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 14 Haziran Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 14 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

14 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Haziran Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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