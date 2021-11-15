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14 Kasım reyting sonuçları: Aziz mi, Yargı mı reytinglerde birinci oldu?

15.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Kasım Pazar akşamı MasterChef, Aziz, Benim Hayatım, Teşkilat, Elbet Bir Gün, Yargı gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

14 Kasım reyting sonuçları: Aziz mi, Yargı mı reytinglerde birinci oldu?

14 Kasım 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Benim Hayatım, Show TV'de Aziz, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

14 KASIM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

14 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

14 Kasım reyting sonuçları: Aziz mi, Yargı mı reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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Kanal D
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