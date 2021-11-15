14 Kasım reyting sonuçları: Aziz mi, Yargı mı reytinglerde birinci oldu?

14 Kasım 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Benim Hayatım, Show TV'de Aziz, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

14 KASIM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

14 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



