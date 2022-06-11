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''14 kişilik seks partilerine katıldım'' İş artık çığrından çıktı...

11.06.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz takımlarından bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vagner Love'dan ilginç itiraflar geldi. 38 yaşında olan golcü oyuncunun saha dışında birçok kez kadınlarla ismi anılmıştı. Yaptığı itirafla sosyal medyada gündeme oturan Vagner Love, "Altı erkek olduğu zaman en az 8 kadın olması gerekirdi. Arkadaşlarım grup seks partilerinde avantaj elde etmek istiyorlardı. Bir futbolcu almak ve sonra bunun hakkında konuşmak kadınları grup seks partilerine davet etmek açısından avantaj sağlıyordu." dedi.

''14 kişilik seks partilerine katıldım'' İş artık çığrından çıktı...

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da kendinden sıkça söz ettiren Vagner Love'dan akıllara durgunluk veren itiraflar geldi. Geçtiğimiz yıllarda seks kaseti bile çıkan golcü oyuncudan bu kadarı da pes dedirtecek tarzdan açıklamalar geldi.

SEKS PARTİLERİNE KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ

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Love, 20'li yaşlarında 14 kişilik seks partilerine katıldığını itiraf etti. Partilerdeki rolü sorulduğunda, ”Altı erkek olduğu zaman en az 8 kadın olması gerekirdi. Arkadaşlarım grup seks partilerinde avantaj elde etmek istiyorlardı. Bir futbolcu almak ve sonra bunun hakkında konuşmak kadınları grup seks partilerine davet etmek açısından avantaj sağlıyordu. Kadınlarda ‘Hey ben bu adamla birlikteydim’ demek için grup seks partilerine gelirdi. Aralarında çok fazla rekabet olurdu. Hepsi şöhret istiyordu” dedi.

2008 YILINDA VİDEOSU SIZDIRILMIŞTI

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Ayrıca 2008'de yetişkinlere yönelik videolarda oynayan Pamela Butt ile çektiği video sosyal medyaya sızdırılmıştı. Ancak Butt, "Bu korkunç. Kamera önünde seks yapmak için çok iyi para alıyorum ama bunun için hiçbir şey kazanmadım” diyerek Love’a videoya tepki vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
seks
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