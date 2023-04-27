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  4. 14 Mayıs akşamı için 'şampanya-secde' kıyaslaması! Bekir Bozdağ'ın gündem yaratan sözlerine Şahan Gökbakar'dan tepki: "Adalet Bakanı bu bey"

14 Mayıs akşamı için 'şampanya-secde' kıyaslaması! Bekir Bozdağ'ın gündem yaratan sözlerine Şahan Gökbakar'dan tepki: "Adalet Bakanı bu bey"

27.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs sabahı için yaptığı 'şampanya-secde' kıyaslamasına ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Bakan Bozdağ'ın ülkeyi iki gruba ayırarak Türkiye'yi kutuplaştırdığını iddia eden Gökbakar "Bu bey Adalet Bakanı yahu" ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs akşamı için 'şampanya-secde' kıyaslaması! Bekir Bozdağ'ın gündem yaratan sözlerine Şahan Gökbakar'dan tepki: "Adalet Bakanı bu bey"

Türkiye, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine doğru geri sayımı sürdürürken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs sabahı için yaptığı kıyaslama gündem yarattı. Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye'de iki kesimden birinin sevineceğini belirterek dikkat çeken ifadelerde de bulundu.

BAKAN BOZDAĞ'DAN 'SECDE- ŞAMPANYA' AÇIKLAMASI

Bakan Bozdağ, yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir." dedi.

ŞAHAN'DAN BAKAN BOZDAĞ'A TEPKİ

Bozdağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem yaratırken, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Bakan Bozdağ'ın yaptığı açıklamayla toplumu iki gruba ayırarak kutuplaştırdığını iddia eden Gökbakar, sert ifadeler kullandı.

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"TOPLUMU İÇKİ İÇENLER VE NAMAZ KILANLAR OLARAK AYIRAN..."

Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!"

kjl

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