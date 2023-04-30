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'14 Mayıs' sözleri çok konuşulmuştu! Bakan Soylu'ya Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı soruldu: Namuslu bir adamsa...

30.04.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs'ı "darbe girişimi" olarak nitelemesi ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın da gündemindeydi. Gökbakar, sosyal medya hesabından Bakan Soylu'nun o konuşmasını paylaşarak "Seçim diye biliyorduk ama darbe miymiş 14 Mayıs. Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu" dedi. Gökbakar'a Soylu'dan yanıt ise gecikmedi.

'14 Mayıs' sözleri çok konuşulmuştu! Bakan Soylu'ya Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı soruldu: Namuslu bir adamsa...

Bakan Soylu'nun 14 Mayıs hakkındaki yorumu gündeme damgasını vurdu. Soylu, 15 Temmuz darbe girişimine değinip 14 Mayıs için de "siyasi darbe girişimi" dedi. Soylu'nun bu sözlerini Şahan Gökbakar dikkat çeken sözlerle paylaşırken Bakan Soylu, Gökbakar için "namuslu bir adamsa" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

BAKAN SOYLU'NUN GÜNDEM OLAN 14 MAYIS SÖZLERİ

Soylu geçtiğimiz günlerde seçimlere yönelik yaptığı açıklamada "Soylu "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" demişti.

"MEĞER BATININ DARBE PLANIYMIŞ"

Bakan Soylu'nun bu konuşmasını Twitter hesabından paylaşan Şahan Gökbakar "Seçim diye biliyorduk ama darbe miymiş 14 Mayıs.. Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

"NAMUSLU BİR ADAMSA..."

Dün akşam tv100 yayınına katılan Bakan Soylu'ya Şahan Gökbakar'ın bu sözleri soruldu. Soylu ise yanıt olarak "Şahan Gökbakar namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın" dedi.

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