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14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde, ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımdaki futbolcularının toplam piyasa değeri 14,02 milyar avro (130 milyar lira) olarak göze çarpıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mali açıdan zor günler geçiren takımların toplam piyasa değerinde geçen sezona göre yaşanan yaklaşık 2 milyar avroluk düşüş dikkati çekiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 16 milyar avro olan 32 takımın toplam piyasa değeri, bu sezon 14 milyar avro seviyelerine geriledi.

En büyük düşüşü, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya'dan Juventus takımları yaşadı.

Barcelona'nın piyasa değeri 1,18 milyar avrodan 878,5 milyon avroya geriledi. Real Madrid'in geçen sezon 1,19 milyar avro olan kadro değeri 855 milyon avroya düştü. Geçen sezon 1,06 milyar avro piyasa değerine sahip PSG, bu sezona 858,75 milyon avro değerle girdi. Juventus'un kadro değeri ise 864'ten 690,2 milyon avroya indi.

EN DEĞERLİSİ LİVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi, 1,1 milyar avro piyasa değeriyle İngiltere ekibi Liverpool oldu.
Liverpool'u 1,08 milyar avroyla bir diğer İngiltere temsilcisi Manchester City takip etti.
İspanya'nın Barcelona takımı ise 878,5 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.

FERENCVAROS'UN DEĞERİ 24,2 MİLYON AVRO

Macaristan'ın Ferencvaros takımı, 24,2 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kadro değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Bu alanda Ferencvaros'u 42,05 milyon avroyla Danimarka'nın Midtjylland ve 83,85 milyon avroyla Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları izliyor.

BAŞAKŞEHİR 29. SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Medipol Başakşehir, 86,15 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 29. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, 858,75 milyon avroluk değeriyle beşinci, İngiltere ekibi Manchester United 799,85 milyon avroluk değeriyle sekizinci, Almanya temsilcisi Leipzig de 514,58 milyon avroluk değeriyle 13. sırada bulunuyor.

EN DEĞERLİSİ MBAPPE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 180 milyon avroyla PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu. 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın kadro değerini tek başına geçmeyi başardı.
Mbappe'nin ardından 128'er milyon avroluk piyasa değerleriyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar ve Manchester City'nin İngiliz oyuncusu Raheem Sterling sıralanıyor.

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