14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımdaki futbolcularının toplam piyasa değeri 14,02 milyar avro (130 milyar lira) olarak göze çarpıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mali açıdan zor günler geçiren takımların toplam piyasa değerinde geçen sezona göre yaşanan yaklaşık 2 milyar avroluk düşüş dikkati çekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 16 milyar avro olan 32 takımın toplam piyasa değeri, bu sezon 14 milyar avro seviyelerine geriledi.

En büyük düşüşü, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya'dan Juventus takımları yaşadı.

Barcelona'nın piyasa değeri 1,18 milyar avrodan 878,5 milyon avroya geriledi. Real Madrid'in geçen sezon 1,19 milyar avro olan kadro değeri 855 milyon avroya düştü. Geçen sezon 1,06 milyar avro piyasa değerine sahip PSG, bu sezona 858,75 milyon avro değerle girdi. Juventus'un kadro değeri ise 864'ten 690,2 milyon avroya indi.