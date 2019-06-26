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14 yaşındaki kızlara alkol ve uyuşturucu hap içirip cinsel istismara tutuklama

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.06.2019 21:55 | Son Güncelleme

Samsun'da 19 yaşındaki 2 arkadaş araçlarına alıp bir süre gezdikten sonra bağ evine götürdükleri 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu etkisi olan ilaç içirip cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklandı.

14 yaşındaki kızlara alkol ve uyuşturucu hap içirip cinsel istismara tutuklama

Edinilen bilgiye göre, E.T. (19) ve M.U.(19) adlı 2 arkadaş otomobille geçerlerken araçlarına 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu alarak bir süre gezdikten sonra onlarla bir bağ evine gitti. Burada kız çocukları ile birlikte alkol ve uyuşturucu özelliği bulunan ilaç içen gençler geceyi de kızlarla birlikte geçirdi. E.T. ve M.U. kızlara cinsel istismar suçundan şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.T. ve M.U., kızlar ile otomobil ile gezdikten sonra gittikleri evde alkol ve uyuşturucu özelliği bulunan ilaç içtiklerini, kızlardan birinin kusarak rahatsızlık geçirdiğini, geceyi onlarla geçirdiklerini itiraf etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.T. ve M.U., "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel istismar alkol uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çocuğun neyse sende o sun Anne baba ne yersen o sun ne yaparsan o sun insan olmak çok zor bunca hayvan iç güdülü mahluklar yüzünden.
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