14 yaşındaki Muhammet, doğal diş macunu üretti

Afyonkarahisar Bilim Sanat Merkezi 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Akman, izlediği diş macunu reklamlarından etkilenerek kendi doğal diş macununu üretmeye karar verdi. Düşüncesini kimya öğretmeni Yıldız Leblebicier ile paylaşan Muhammet Akman, öğretmeniyle birlikte 6 ay literatür çalışması yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Fakültesi'ndeki hocalardan destek alan ikili, yaptıkları çalışmalar sonucunda kil ve probiyotik kullanarak doğal diş macunu üretmeyi başardı.

'6 AYLIK ÇALIŞMAMIZ OLDU'

Muhammet Akman, izlediği televizyon ve sosyal medya reklamlarından etkilendiğini, bunun üzerine de florsuz doğal diş macunu üretmek istediğini belirterek, bunu yaparken bentonit kilden ve probiyotiklerden faydalandığını aktardı. Akman, "Son zamanlarda internette reklamlarda ve sosyal medyada florsuz diş macunu söylemleri dolaşıyordu. Bu da dikkatimi çekti ve bu çalışmayı yapmama sebep oldu. Ben bu çalışma fikrini danışman öğretmenime illetim. Daha sonra birlikte yapmaya başladık. Yaklaşık 6 aylık süreçte literatür taraması yaptık ve bu projeyi hazırladıktan sonra pilot çalışmayla bu diş macununu hazırladık" dedi.