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14 yaşındaki Muhammet, doğal diş macunu üretti

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SAĞLIK  | 14.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Akman (14), izlediği diş macunu reklamlarından etkilenerek, öğretmenlerinin desteğiyle 6 aylık çalışma sonucunda tamamen doğal ürünler kullanarak florsuz, sağlıklı diş macunu üretmeyi başardı.

14 yaşındaki Muhammet, doğal diş macunu üretti

Afyonkarahisar Bilim Sanat Merkezi 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Akman, izlediği diş macunu reklamlarından etkilenerek kendi doğal diş macununu üretmeye karar verdi. Düşüncesini kimya öğretmeni Yıldız Leblebicier ile paylaşan Muhammet Akman, öğretmeniyle birlikte 6 ay literatür çalışması yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Fakültesi'ndeki hocalardan destek alan ikili, yaptıkları çalışmalar sonucunda kil ve probiyotik kullanarak doğal diş macunu üretmeyi başardı.

'6 AYLIK ÇALIŞMAMIZ OLDU'

Muhammet Akman, izlediği televizyon ve sosyal medya reklamlarından etkilendiğini, bunun üzerine de florsuz doğal diş macunu üretmek istediğini belirterek, bunu yaparken bentonit kilden ve probiyotiklerden faydalandığını aktardı. Akman, "Son zamanlarda internette reklamlarda ve sosyal medyada florsuz diş macunu söylemleri dolaşıyordu. Bu da dikkatimi çekti ve bu çalışmayı yapmama sebep oldu. Ben bu çalışma fikrini danışman öğretmenime illetim. Daha sonra birlikte yapmaya başladık. Yaklaşık 6 aylık süreçte literatür taraması yaptık ve bu projeyi hazırladıktan sonra pilot çalışmayla bu diş macununu hazırladık" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZDEN DESTEK ALDIK'

Danışman öğretmeni Yıldız Leblebicier, öğrencisinin kendisine geldiğinde vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını söyledi. Leblebicier, "3 ay kadar malzemelerin temin edilip uygun hale getirilip karışımın hazırlanma aşaması sürdü. Sonuç olarak bu diş macunu 9 aylık bir çalışmanın ürünü. Diş macunumuzun hazırlanmasından sonra karekterizasyon kısmı bizim için daha önemliydi. Çünkü bilimsel anlamda diş macunumuzun sağlıklı olup olmadığını, kullanılabilir olup olmadığını desteklememiz gerekiyordu. O yüzden ilimizdeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden ve Kocatepe Üniversitesi'nden yardım aldık. Bu bağlamda hazırladığımız diş macununun diş hasarı yapıp yapmadığını hücre canlılığına katkısı ve diş hekimliğinde önerilebilecek bir macun olup olmadığı konusunda hocalarımızın bize yardımları oldu" diye konuştu.

'ÜRÜNÜN SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Dr. öğretim üyesi Özgür Kanık da üretilen diş macununun çeşitli diş macunlarıyla karşılaştırıldığını anlattı. Kanık, şunları söyledi:

"Yıldız hocam bu projeyle bize geldi. Bizden danışmanlık yapmamızı rica etti. Biz de bunun için bir ekip oluşturduk. Diş Hekimliği Fakültesi'nde ben, Tıbbi Biyokimya Bölümü'nden Sefa Çelik hocamız ve İbrahim Hakkı Yağcı hocamızla beraber bir danışman grubu oluşturduk. Bu grupla beraber elde edilen diş macununun sitotoksik ve genotoksik etkilerini değerlendirdiğimiz bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda güncel kullanılan diş macunlarıyla karşılaştırdığımız zaman ürünün sağlıklı olduğunu gördük. Fakat bunun farklı çalışmalarla desteklenmesi gerekebilir. Günümüzde artık flor içermeyen, doğal ve organik içerikli kozmetik ve sağlık ürünlerine geri dönüş ortaya çıktı. Bu sebeple bu tarz ürünlerin oluşturulması bu tarz şeylerin özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden gelmesi ve bilim sanat okulları tarafından bu projelerin desteklenmesi bizim açımızdan önemli, geleceğe daha umut verir şekilde bakmamızı sağlıyor. Elimizden geldiğince her zaman bu tip çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz."

FLOR İÇERMİYOR

Üründe kimyasal bulunmadığını, tamamen doğal materyallerden elde edildiği için herhangi zararlı etkisi olmadığını vurgulayan Özgür Kanık, "Ayrıca flor içermediği için flora bağlı oluşabilecek lorizis ya da daha ileri zehirlenmeleri ortaya çıkarabilecek herhangi bir özelliği yok. Yani evde hazırlanan diş macunları tarzında kullanılabilecek bir diş macunu. Fakat geliştirildiği takdirde daha güzel sonuçlar da alınabilir. Türkiye'de böyle çalışmaların yapılması, her zaman desteklenmesi gereken çalışmalar arasında" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
diş macunu Muhammet Akman Afyonkarahisar

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