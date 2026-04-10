14 yıl sonra ortaya çıkan köy yeniden kayboldu! Geriye sadece minare kaldı

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 24 kilometre olan eski Pusat köyü, 2010 yılında barajın su tutmasının ardından bir yıl içerisinde suya gömüldü.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yapımıyla sular altında kalan asırlık köy, yaşanan kuraklıkla birlikte baraj sularının çekilmesiyle 14 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Karların erimesiyle köy tekrar sulara gömüldü.

Yıllar içerisinde; kuraklık, tarımsal sulama ve baraj suyunun 50 kilometre uzaklıkta bulunan 4 Eylül Barajına içme suyu takviye edilmesiyle baraj suları sular gözle görülür derecede çekildi. Suların çekilmesiyle geçtiğimiz yıl, yaklaşık 14 yıldır sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Köyün 14 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasıyla köy sakinleri duygu dolu anlar yaşamıştı. Ancak bu yıl yağan karların erimesi ve yağışların bol olmasıyla baraj yeniden doldu. 14 yıl sonra 1 yıl kendini gösteren tarihi köy yeniden sular altında kaldı. Köyden geriye kalan yine köy camisinin minaresi oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konteynerdeki çiğ köfteci 'duygu duvarı'na dönüştüKonteynerdeki çiğ köfteci 'duygu duvarı'na dönüştü
Ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama oranları açıklandı!Ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama oranları açıklandı!

En Çok Okunan Trend Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

