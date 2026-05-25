Kapaklar açıldı, DSİ uyardı! O barajlardan uzak durun

DSİ 10’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Diyarbakır’daki Karakaya, Çınar ve Devegeçidi barajları ile Mardin’deki Ilısu Barajı, Siirt’teki Alkumru, Çetin ve Şirvan barajlarında kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

VATANDAŞLAR UYARILIDI

Açıklamada, “Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla, kontrollü su salınımı yapılan barajlar Diyarbakır Karakaya Barajı, Çınar Barajı, Diyarbakır Devegeçidi Barajı, Mardin Ilısu Barajı, Siirt Alkumru Barajı, Siirt Çetin Barajı, Siirt Şirvan Barajı. Tahliye sürecinde akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur” denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır