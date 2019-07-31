140 ülkeden binlerce kare yarıştı! İşte 2019 iPhone Fotoğraf Ödülleri kazananları

Bu yıl 12.’si gerçekleştirilen iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS) kazananları açıklandı.

Apple şirketinin düzenlediği ilk ve en uzun süreli iPhone fotoğraf yarışması olarak nitelendirilen IPPAWARDS’un bu yılki kazananları dünyada 140’tan fazla ülkeden iPhone fotoğrafçısının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi.

18 kategoride ödüller, aralarında İtalya, Almanya, ABD, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Peru, Portekiz, Rusya ve Tayvan’ın da bulunduğu pek çok ülkeden fotoğrafçılara gitti.

2007’de kurulmasından bu yana iPhone’un dünya çapındaki kullanıcılarına ilham ve heyecan veren yarışmada kazananlar Gabriella Cigliano,David Booker, Valeria Cammareri, Magali Chesnel, Carol Allen Storey, Clarita Phiri Beierdoerffer, Christian Helwig, Yuliya Ibraeva, Vincent Chen, Jessica Notelo ve Neil Bennett oldu.

