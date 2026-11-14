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149 yıl sonra bir ilk! İklim profesöründen Türkiye’ye uyarı: 2037'ye kadar sürebilir

Türkiye'de son dönemde etkili olan ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağışlar ve fırtınalarla ilgili iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünyanın 1877'den bu yana görülmeyen ölçekte bir 'Mega El Nino' döneminde olduğunu öne süren Yaşar, İstanbul'daki yağış miktarlarına dikkat çekti. Kasım ve aralık ayları için uyarıda bulunan uzman isim, yağışlı dönemin etkilerinin 2036-2037 yıllarına kadar uzanabileceğini söyledi.

149 yıl sonra bir ilk! İklim profesöründen Türkiye’ye uyarı: 2037'ye kadar sürebilir
Gökçen Kökden

Türkiye'de hava koşullarının kısa süre içinde değişmesi, kuvvetli sağanaklar ve fırtınalar, önümüzdeki aylarda nasıl bir hava tablosuyla karşılaşılacağı sorusunu gündeme taşıdı.

149 yıl sonra bir ilk! İklim profesöründen Türkiye’ye uyarı: 2037 ye kadar sürebilir 1

TGRT Haber canlı yayınına katılan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'deki hava olaylarını ve gelecek yıllara ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Yaşar, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimlerine işaret ederek dünyanın oldukça güçlü bir El Nino döneminden geçtiğini savundu.

"MEGA EL NİNO'NUN TAM ORTASINDAYIZ"

Prof. Dr. Yaşar, mevcut iklim koşullarını 1877 yılında yaşanan bir olayla karşılaştırdı. "Mega El Nino'nun tam ortasındayız şu anda" diyen Yaşar, benzer ölçekteki son olayın 1877'de görüldüğünü belirtti.

Deniz suyu sıcaklıklarının atmosferdeki nem miktarını etkilediğini anlatan Yaşar, bunun yağışlar üzerinde de önemli sonuçları olabileceğine dikkat çekti. 2023 yılındaki El Nino dönemini de hatırlatan iklim bilimci, Türkiye'nin o süreçte yüksek miktarda yağış aldığını ifade etti.

"2026 BOL YAĞIŞLI VE SELLİ BİR YIL OLACAK DEMİŞTİK"

149 yıl sonra bir ilk! İklim profesöründen Türkiye’ye uyarı: 2037 ye kadar sürebilir 2

Yaşar, 2025 yılında yaptığı değerlendirmelerde 2026'nın bol yağışlı ve sel olaylarının görülebileceği bir yıl olacağı yönünde tahminde bulunduğunu söyledi. O dönemde gazetecilere esprili bir şekilde "Can yeleksiz çıkmayın" dediğini aktaran Yaşar, 2026'da yaşanan yağışların beklentilerini desteklediğini savundu. Deniz suyu sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğunu belirten uzman isim, bu durumun yoğun yağışlarla ilişkili olduğunu dile getirdi.

İSTANBUL'DAKİ YAĞIŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

149 yıl sonra bir ilk! İklim profesöründen Türkiye’ye uyarı: 2037 ye kadar sürebilir 3

İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışları da değerlendiren Yaşar, kentte olağanüstü miktarlara ulaşıldığını öne sürdü. İstanbul'da ekim, kasım ve aralık aylarının toplam ortalama yağış miktarının metrekareye yaklaşık 244 kilogram olduğunu söyleyen Yaşar, bir günde metrekareye 272 kilogram yağış düştüğünü ileri sürdü. "Ben böyle bir yağış görmedim İstanbul'da" ifadelerini kullanan Yaşar, yağışların devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Yaşar, Dünya Meteoroloji Örgütünün verilerine de atıfta bulunarak kasım ve aralık aylarında yağışlı koşulların etkisini sürdüreceği yönündeki beklentisini paylaştı.

"2036-2037'YE KADAR DEVAM EDECEK"

İklim bilimcinin en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri de önümüzdeki yıllara ilişkin oldu. Türkiye'nin uzun süreli yağışlı bir döneme girdiğini savunan Yaşar, 2036-2037 yıllarına kadar uzanan süreçte en az 7-8 yılın yağış miktarı bakımından ortalamalarda veya ortalamaların üzerinde geçmesini beklediğini söyledi. Yaşar, geçmiş yıllarda kuraklık konusunda da uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

2020 yılında belediye başkanlarına mektup göndererek kuraklık ihtimaline karşı alternatif planların hazırlanması gerektiğini bildirdiğini ifade etti.

Uzmanın bu açıklamaları, gelecek 10 yılın tamamında kesintisiz yağış yaşanacağı anlamına gelmiyor. Yaşar'ın beklentisi, söz konusu dönemde yağışlı yılların daha fazla görülebileceği yönünde.

"YANLIŞ YERLERE BİNA YAPIYORUZ, SONRA İKLİMİ SUÇLUYORUZ"

Sel ve taşkınların neden olduğu zararların yalnızca hava olaylarıyla açıklanamayacağını vurgulayan Yaşar, plansız yapılaşmaya dikkat çekti. Özellikle dere ve sel yataklarına yapılan binaların risk oluşturduğunu belirten iklim bilimci, insanların doğal alanlara müdahale ettikten sonra yaşanan afetlerden yalnızca iklim koşullarını sorumlu tutmasını eleştirdi.

Konya'daki obruk oluşumları ve Göller Bölgesi'nde yaşanan su sorunlarına da değinen Yaşar, tarımda yanlış ürün tercihlerinin ve bilinçsiz su kullanımının çevresel problemleri ağırlaştırdığını söyledi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu da örnek göstererek çevre kirliliğinin ve insan faaliyetlerinin etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: TGRT Haber

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu el nino
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