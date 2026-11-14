Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir kasaba günlerdir onu arıyor! Dronlar, atlar ve arazi araçları devrede

ABD’nin Iowa eyaletindeki bir kasaba, haftalardır izine rastlanamayan genç bir eşeği bulabilmek için adeta seferber oldu. “Hope” adı verilen eşeğin sağ salim eve dönebilmesi için termal kameralı dronlardan atlı arama ekiplerine kadar her türlü imkân kullanılıyor.

Bir kasaba günlerdir onu arıyor! Dronlar, atlar ve arazi araçları devrede
Gökçen Kökden

Yaklaşık 1,5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi eşek, Amerik'da Cadılar Bayramı döneminde Glenwood kasabasındaki bakıcısının arazisinden kaçtı. Daha önce kötü muamele gördüğü düşünülen hayvanın bir kadın tarafından koruma altına alındığı, ancak araziden çıktıktan sonra kırsal bölgede kaybolduğu belirtildi.

Arama çalışmalarını yürüten Hooves and Paws Rescue of the Heartland adlı hayvan kurtarma kuruluşu, bölgeye ilanlar asarak halktan yardım istedi. Kasaba sakinlerinin “Hope” adını verdiği eşek son olarak Paddock Avenue ile Moon Avenue çevresinde görüldü.

TERMAL DRONLARLA HER YERDE ARANIYOR

Bir kasaba günlerdir onu arıyor! Dronlar, atlar ve arazi araçları devrede 1

Glenwood sakinleri, haftalardır kırsal arazileri kontrol ederek kayıp eşeğin izini bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarında termal kameralı dronlar, arazi araçları, ATV’ler ve atlar kullanılıyor.
Hope’un farklı zamanlarda görüldüğüne ilişkin çok sayıda ihbar geldi. Yakındaki bir çiftliğe ait yaban hayatı kamerasına yansıyan görüntünün de kayıp eşeğe ait olabileceği değerlendirildi. Ancak bu ipuçları hayvanın güvenli biçimde yakalanması için henüz yeterli olmadı.

Kırsal bölgede yaşayan Shannon Ballinger, Hope’u daha önce kaybolan ancak daha sonra güvenli şekilde bulunan ikinci bir eşekle birlikte gördüğünü anlattı. Ballinger’ın ıslık çalması üzerine eşeklerin durup kendisine baktığı, birkaç adım yaklaştıktan sonra yön değiştirerek tepenin arkasında kaybolduğu aktarıldı.

KASABA SAKİNLERİ HER YERDE HOPE'U KONUŞUYOR

Kayıp ilanlarının paylaşılmasıyla Hope’un hikayesi kısa sürede kasabanın gündemine oturdu. Bölge halkı yolculukları sırasında tarlaları, yol kenarlarını ve ağaçlık alanları dikkatle kontrol etmeye başladı.
Glenwood sakini Chris McCormick, aynı eşeğin yaz aylarında da başka bir hayvanla birlikte kaçarak bahçesine geldiğini söyledi. McCormick, bu kez Hope’u görmediğini ancak kasabada hemen herkesin kayıp hayvanı konuştuğunu ve çevresini gözlediğini belirtti.

Hayvan kurtarma ekipleri, Hope’u gören kişilerin ona doğru koşmaması veya yakalamaya çalışmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Daha önce kötü muamele gördüğü düşünülen eşeğin insanlardan ürkebileceği ve kovalandığında daha uzak bir bölgeye kaçabileceği ifade ediliyor.
Yetkililer, olası bir karşılaşmada güvenli mesafenin korunmasını ve konum bilgisinin hemen kurtarma ekibine bildirilmesini istiyor. Haftalardır süren aramada henüz kesin bir sonuç alınamasa da Glenwood halkı, Hope’un sağ salim bulunup güvenli yuvasına döneceği günü bekliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ustalar çırak bulamıyor: Asırlık gelenek tarihe karışıyor!Ustalar çırak bulamıyor: Asırlık gelenek tarihe karışıyor!
149 yıl sonra bir ilk! İklim profesöründen Türkiye’ye uyarı: 2037'ye kadar sürebilir149 yıl sonra bir ilk! İklim profesöründen Türkiye’ye uyarı: 2037'ye kadar sürebilir

Anahtar Kelimeler:
abd yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.