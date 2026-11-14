Bir kasaba günlerdir onu arıyor! Dronlar, atlar ve arazi araçları devrede

Yaklaşık 1,5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi eşek, Amerik'da Cadılar Bayramı döneminde Glenwood kasabasındaki bakıcısının arazisinden kaçtı. Daha önce kötü muamele gördüğü düşünülen hayvanın bir kadın tarafından koruma altına alındığı, ancak araziden çıktıktan sonra kırsal bölgede kaybolduğu belirtildi.

Arama çalışmalarını yürüten Hooves and Paws Rescue of the Heartland adlı hayvan kurtarma kuruluşu, bölgeye ilanlar asarak halktan yardım istedi. Kasaba sakinlerinin “Hope” adını verdiği eşek son olarak Paddock Avenue ile Moon Avenue çevresinde görüldü.

TERMAL DRONLARLA HER YERDE ARANIYOR

Glenwood sakinleri, haftalardır kırsal arazileri kontrol ederek kayıp eşeğin izini bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarında termal kameralı dronlar, arazi araçları, ATV’ler ve atlar kullanılıyor.

Hope’un farklı zamanlarda görüldüğüne ilişkin çok sayıda ihbar geldi. Yakındaki bir çiftliğe ait yaban hayatı kamerasına yansıyan görüntünün de kayıp eşeğe ait olabileceği değerlendirildi. Ancak bu ipuçları hayvanın güvenli biçimde yakalanması için henüz yeterli olmadı.

Kırsal bölgede yaşayan Shannon Ballinger, Hope’u daha önce kaybolan ancak daha sonra güvenli şekilde bulunan ikinci bir eşekle birlikte gördüğünü anlattı. Ballinger’ın ıslık çalması üzerine eşeklerin durup kendisine baktığı, birkaç adım yaklaştıktan sonra yön değiştirerek tepenin arkasında kaybolduğu aktarıldı.

KASABA SAKİNLERİ HER YERDE HOPE'U KONUŞUYOR

Kayıp ilanlarının paylaşılmasıyla Hope’un hikayesi kısa sürede kasabanın gündemine oturdu. Bölge halkı yolculukları sırasında tarlaları, yol kenarlarını ve ağaçlık alanları dikkatle kontrol etmeye başladı.

Glenwood sakini Chris McCormick, aynı eşeğin yaz aylarında da başka bir hayvanla birlikte kaçarak bahçesine geldiğini söyledi. McCormick, bu kez Hope’u görmediğini ancak kasabada hemen herkesin kayıp hayvanı konuştuğunu ve çevresini gözlediğini belirtti.

Hayvan kurtarma ekipleri, Hope’u gören kişilerin ona doğru koşmaması veya yakalamaya çalışmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Daha önce kötü muamele gördüğü düşünülen eşeğin insanlardan ürkebileceği ve kovalandığında daha uzak bir bölgeye kaçabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, olası bir karşılaşmada güvenli mesafenin korunmasını ve konum bilgisinin hemen kurtarma ekibine bildirilmesini istiyor. Haftalardır süren aramada henüz kesin bir sonuç alınamasa da Glenwood halkı, Hope’un sağ salim bulunup güvenli yuvasına döneceği günü bekliyor.