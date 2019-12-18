Mynet Trend

14nm ile 144 Megapiksel çözünürlüğünde sensör geliştirdi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Bildiğiniz gibi nanometre teknolojileri hakkında konuştuğumuzda genellikle en son yonga seti üzerine oluyordu. Ancak, Samsung bu tabuları bugün yıktı. IEDM 2019 konferansında sahne alan Samsung, 14nm FinFET sürecine dayanan 144 Megapiksel çözünürlüğünde görüntü sensörünü vaat eden yeni teknolojisini duyurdu.

14nm ile 144 Megapiksel çözünürlüğünde sensör geliştirdi

7 nm FinFET teknolojisinin yaygınlaştığı bugünlerde 14nm FinFET ile sensör geliştirmek oldukça ses getirecek gibi görünüyor.
Yonga setlerinde asıl zorluk; görüntü sensörlerinin göreceli olarak yüksek bir voltajda (2V ve üstü) çalışması ve tüm yonga seti tasarımcılarının mümkün olan en düşük voltajı hedeflemesidir. Samsung’un araştırmacılarına göre; 14nm FinFET teknolojisi, 10 FPS’de görüntü yakalarken 144 aMP sensörde güç tüketiminde yüzde 42 azalma sağlayacak.

Ayrıca 30-120 FPS’de (video kaydetme) 12 Megapiksellik için güç tasarrufu ise yüzde 37’ye kadar çıkacak. Şimdilik bu teknolojinin hangi modellerde kullanılacağı bilinmiyor. Muhtemelen alım gücü düşük ülkelerde satışa sunulacak olan giriş-orta segment telefonlarda 144 MP çözünürlüklü görüntü teknolojisini 2020 yılı içerisinde göreceğiz.

Samsung’un 14nm ile hem düşük güç tüketimi sunması hem de görüntü teknolojisinde bu denli yol alması oldukça başarılı. Eğer bu proje tahmin edildiği gibi sonuç verirse, giriş seviyesinde 144 MP çözünürlüğünde kameraya sahip telefonları görebiliriz. Bu da Samsung’un özellikle Çin pazarındaki elini güçlendirmesine yarayacaktır.

2019 yılının en iyi filmleri belli oldu

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Snapdragon 865 performans testi sonuçları yayınlandıSnapdragon 865 performans testi sonuçları yayınlandı
Devasa pili ve toplamda 5 kamera ile fark yaratıyorDevasa pili ve toplamda 5 kamera ile fark yaratıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung 144 megapiksel

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Burada ölmek kanunen yasak!

Burada ölmek kanunen yasak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

İşte 2019'un en iyi Nintendo Switch oyunları

En iyi Xbox One oyunları

İşte 2019'un en iyi Xbox One oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Atari, VCS için geri sayıma geçti

Atari'de geri sayım başladı

Huawei yeni katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs ile karşımıza çıktı

İşte Huawei Mate Xs özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.