14nm ile 144 Megapiksel çözünürlüğünde sensör geliştirdi

7 nm FinFET teknolojisinin yaygınlaştığı bugünlerde 14nm FinFET ile sensör geliştirmek oldukça ses getirecek gibi görünüyor.

Yonga setlerinde asıl zorluk; görüntü sensörlerinin göreceli olarak yüksek bir voltajda (2V ve üstü) çalışması ve tüm yonga seti tasarımcılarının mümkün olan en düşük voltajı hedeflemesidir. Samsung’un araştırmacılarına göre; 14nm FinFET teknolojisi, 10 FPS’de görüntü yakalarken 144 aMP sensörde güç tüketiminde yüzde 42 azalma sağlayacak.

Ayrıca 30-120 FPS’de (video kaydetme) 12 Megapiksellik için güç tasarrufu ise yüzde 37’ye kadar çıkacak. Şimdilik bu teknolojinin hangi modellerde kullanılacağı bilinmiyor. Muhtemelen alım gücü düşük ülkelerde satışa sunulacak olan giriş-orta segment telefonlarda 144 MP çözünürlüklü görüntü teknolojisini 2020 yılı içerisinde göreceğiz.

Samsung’un 14nm ile hem düşük güç tüketimi sunması hem de görüntü teknolojisinde bu denli yol alması oldukça başarılı. Eğer bu proje tahmin edildiği gibi sonuç verirse, giriş seviyesinde 144 MP çözünürlüğünde kameraya sahip telefonları görebiliriz. Bu da Samsung’un özellikle Çin pazarındaki elini güçlendirmesine yarayacaktır.

2019 yılının en iyi filmleri belli oldu

