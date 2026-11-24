İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, 10 Temmuz 2025’te Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Kabadayı tutuklanmıştı.

22 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 23 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklanmış, soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026’da gerçekleştirilmişti. Hazırlanan iddianamede, Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı’nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10. celsesi görülen duruşma yoğunluk sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti.

SANATÇI SILA GENÇOĞLU TANIK OLARAK DURUŞMAYA BAĞLANDI

Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil’inde aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu. Şile Bezi festivalinde sahne alan sanatçı Sıla Gençoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya tanık olarak bağlandı.

"625 BİN LİRA ÜCRETLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOK HATIRLAMIYORUM"

Tanık olarak dinlenen şarkıcı Sıla Gençoğlu, "Ağırlıklı olarak 90 dakika sahne alır sonra oradan ayrılırız başka bir bilgim yok. Yetki belgesi, organizasyon firma üzerinden gelir. Menajer tarafından imza atarız. Vekaletim varsa menajerim de imzayı adıma atabilir ama genelde imzayı biz atıyoruz. Anlaşma organizasyon firma ile menajer üzerinden olur. O zamanki menajerim İsmail Serkan Güner ama şu anda kendisiyle çalışmıyorum. Bana gönderilen ücreti hatırlamıyorum. Ortalama konser ücretim hakkında net bir rakam söyleyemem bu işler benim üzerimden değil menajer üzerinden yürüyor. Para genelde benim hesabıma ya da şahıs şirket hesabıma yatar. Genelde belediye konseri veriyordum bu konudan sonra belediyelerle çalışmama kararı aldım. 2024 yılı yazında 625 bin lira ücretle ilgili bir bilgim yok hatırlamıyorum. Ben parayla ilgilenmiyorum sanatımla ilgileniyorum. Konser hizmetini verdiğimde sorunsuz ödeme yapıldı diye düşünüyorum. Bana yansıyan bir sorun olmadı. Bu işin bize Koşan Adam’dan geldiğini hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

"KONSER ÜCRETİ KONSER YERİNDE ZARF İÇİNDE NAKİT OLARAK ÖDENDİ"

Babazula grubu üyesi Tanık Ümit Adakale, "Babazula grubunda çalışan bir elemanım. Bu konularla bir bağlantım yok. Organizasyona bizi Arif Sevik yönlendirdi. Müzisyen olarak WhatsApp grubumuz var, orada bilgi geldi. Grubumuzun aldığı ücret 20-25 bin liraydı. Ortalama ücretimiz bu şekildeydi parayı kişi başı aldık. Yaklaşık 45 dakika sürdü konserimiz. Konser ücreti konser yerinde zarf içinde nakit olarak ödendi" dedi.

"HİZMET KARŞILIĞINDA 50 BİN LİRA ANLAŞMA YAPTIK"

Festivalde şarkıcı olarak sahne alan tanık Sena Şener, "Şile Bezi Festivali'nde müzisyen olarak görev aldım. Solo şarkıcı olarak sahneye çıkıyorum. Festivalde 1 gün bulundum. Festival süresi boyunca Zirve Müzik ile çalışıyordum. Zirve Müzik bana bu işi getirdi o şekilde dahil oldum. Hizmet karşılığında 50 bin lira anlaşma yaptık. Yetki belgesini imzalayıp imzalamadığımı hatırlamıyorum ama imza benim imzama benziyor. Ben o zaman sadece menajerimle muhatap oldum. Ücret Zirve Müzik tarafından hesabıma gönderildi" ifadelerini kullandı.