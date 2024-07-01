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  4. 15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç "Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" yorumuna yanıt verdi

15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç "Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" yorumuna yanıt verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 09:05
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Kumar borçları nedeniyle uzun süre sıkıntılı günler geçiren Serdar Ortaç 15 milyon TL borç ödediğini söylemişti. Son dönemde alkol ve sigarayı da bırakan Ortaç'a gelen yorum şaşırttı.

15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç "Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" yorumuna yanıt verdi

Kumara olan düşkünlüğüyle tanınan Serdar Ortaç son dönemde sık sık adından söz ettiriyor.

"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç artık alkol ve sigarayı da hayatından çıkardı.

Sosyal medyada sık sık yayın açarak gündeme gelen şarkıcıya yorum yağdı. Serdar Ortaç'a bir takipçisi "Senin önüne 10 milyon dolar koysalar yine onu bitirirsin kumarda şu anda paran olmadığı için oynamıyorsun kumar. En iyisi paran olmasın hiç" dedi.

serdar

Ortaç ise bu yoruma yanıt vererek "Belki haklı olabilirsin ama artık sıtkım sıyrıldı oynayacağımı zannetmiyorum" dedi.

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Express

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kumar
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