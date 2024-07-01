Sevda Demirel'in son hali gündemde! Görenler tanımakta zorlandı

2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programda Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Ancak ünlü isim sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Yüzündeki ve vücudundaki dolguları çıkaran Sevda Demirel o dönem çok gündem olmuştu. Silikonlarını canlı yayında gösteren bir dönemin ünlü ismi son haliyle yine adından söz ettirdi.

Kaslı görünümüyle dikkat çeken Demirel'in yüzündeki değişim dikkat çekti. Bir hayli farklı görünen Sevda Demirel'i görenler şaştı kaldı.

İşte Benim Stilim yarışmasında öne çıkan Neslihan Doğrusöz ile cinsiyet değiştirdikten sonra aşk yaşayan Sevda Demirel'e "Bu kim?", "Resmen tanımadım", ‘Kim olduğunu anlayamadım’ yorumları geldi.





