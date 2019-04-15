Mynet Trend

15 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar İçin TV Yayın Akışları

kutay.kaya kutay.kaya
SİNEMA TV  | 15.04.2019 06:34 | Son Güncelleme

15 Nisan Pazartesi günü tüm kanallarda sabah, öğle, akşam ve gece kuşağında birbirinden farklı programlar yer alacak. Ana dizi olarak Show TV’de “Çukur”, Star TV’de ”Söz” ve Kanal D’de “Zalim İstanbul” olacak. Kanalların yayın akışında daha hangi programların olduğunu merak edenler için; TV yayın akışı rehberinin detaylarını derledik.

15 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar İçin TV Yayın Akışları

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 15 Nisan Pazartesi gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

Tüm kanalların 15 Nisan Pazartesi TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!

Show TV Ekranlarında Neler Olacak?
Show TV, yayın akışına sabah 06.00’da “Güldüy Güldüy Show Çocuk” programının tekrarıyla başlayacak. Komedi ve eğlence tarzındaki genel izleyici kesimine hitap eden program, saat 08.00’a kadar devam edecek. Daha sonra saat 08.00’da uzman konukların katılımıyla yeni gelişmeler, tedavi yöntemleri, sağlıklı zayıflama konularını işleyen ve ünlü şeflerle yemek tariflerinin verildiği Ebru Akel’in sunumuyla “Kendine İyi Bak” başlayacak. Ardından saat 10.00’da bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların rekabetine sahne olan “Kuaförüm Sensin” programı izleyici ile buluşacak.

Show TV, öğle kuşağını ise; 13.00’da gelin alma, kına geceleri, çeyizleri, düğünleri ve yemekleriyle “Gelin Evi” programı karşılayacak. Öğle kuşağı 15.00’da “Zahide Yetiş’le” programı ile devam edecek. Program 18.45’te “Show Ana Haber” bültenine kadar devam edecek.

Haberlerden sonra saat 20.00’da sevilen dizilerden olan “Çukur” yeni bölümüyle karşınızda olacak. Yeni bölümde Yamaç, Sena’nın ölümüyle ilgili ipuçlarını bulmasıyla beraber Meliha ile karşı karşıya gelecek.

Star TV Ekranlarında Neler Olacak?

Star TV gündüz kuşağı yayınına eğlenceli gündemi ve birbirinden farklı köşeleri ile saat 07.00’de “Mesut Yar İle Bugün” programıyla başlayacak. Program saat 09.45’e kadar sürecek. Saatler 09.45’i gösterdiğinde ise kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için “Erkenci Kuş” dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Gündüz kuşağı saat 12.30’da pratik bilgilerin, lezzetli yemek tariflerinin, sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarının verildiği “Nursel’in Konukları” programı ile devam edecek.

Akşam kuşağının başlangıcı saat 18.45’te “Star TV Ana Haber Bülteni” ile başlayacak. Haberlerden sonra ise, “Söz” dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Yeni bölümde Yavuz, Derya’nın başına gelenlerin hesabını sormaya çalışacak. Derya’nın vurulup Yavuz tarafından hastaneye kaldırılmasıyla beraber olaylar bambaşka bir boyut alacak.

Kanal D Ekranlarında Neler Olacak?

Kanal D yayın akışına, uzman doktorların teknikleri ve tedavileri anlattığı “Hayat Sağlıklı Güzel” programı ile başlayacak. Program 07.15- 08.30 saatleri arasında devam edecek. Daha sonra saat 09.30’da magazin gündemini yaratan “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programı başlayacak. Saatler 12.15’i gösterdiğinde kayınvalide ve gelinlerin kıyasıya yarıştığı Fatih Ürek’in sunumuyla “Gelinim Mutfakta” yarışma programı başlayacak. Yayın akışı 16.00’da “Yaralı Kuşlar” isimli günlük dizinin yeni bölümüyle devam edecek.

Saat 18.45’te ise “Buket Aydın’la Kanal D Haber” bülteni ekranlara gelecek. Haberlerin ardından saat 20.00’de “Zalim İstanbul” dizisi yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Yeni bölümde, Ceren Cenk’in tavırlarıyla birlikte hayal kırıklığına uğrayacak.

PARTNERKimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...Kimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...
Survivor'da birleşme öncesi son eleme adayları belli oldu! Survivor'da birleşme öncesi son eleme adayları belli oldu!
La Casa de Papel'in yerli versiyonu geliyor!La Casa de Papel'in yerli versiyonu geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TV kanalları TV yayın akışları show tv Fox TV kanal d 15 Nisan Pazartesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Derbi sosyal medyada gündem oldu

Derbi sosyal medyada gündem oldu

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

İmamoğlu derbide tribündeydi

İmamoğlu derbide tribündeydi

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı!

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur 2. sezon 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyenleri yeni bölümde neler bekliyor?

Çukur'da yeni bölümde neler olacak?

Survivor'da eleme adayları kimler? Birleşme partisi öncesi son dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da birleşme öncesi son eleme adayları belli oldu!

La Casa de Papel'in yerli versiyonu mu çekiliyor? Tokyo rolünü kim oynayacak?

La Casa de Papel'in yerli versiyonu geliyor!

Ahmet Melih Yılmaz Çukur'a dahil oldu

Çukur'a yeni oyuncu geldi!

14 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar İçin TV Yayın Akışları

TV'de bugün neler var! İşte kanalların yayın akışı

Payitaht Abdülhamid 83. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri yeni bölümde neler bekliyor?

Merakla beklenen fragman yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.