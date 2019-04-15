15 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar İçin TV Yayın Akışları

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 15 Nisan Pazartesi gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı… Tüm kanalların 15 Nisan Pazartesi TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ! Show TV Ekranlarında Neler Olacak?

Show TV, yayın akışına sabah 06.00’da “Güldüy Güldüy Show Çocuk” programının tekrarıyla başlayacak. Komedi ve eğlence tarzındaki genel izleyici kesimine hitap eden program, saat 08.00’a kadar devam edecek. Daha sonra saat 08.00’da uzman konukların katılımıyla yeni gelişmeler, tedavi yöntemleri, sağlıklı zayıflama konularını işleyen ve ünlü şeflerle yemek tariflerinin verildiği Ebru Akel’in sunumuyla “Kendine İyi Bak” başlayacak. Ardından saat 10.00’da bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların rekabetine sahne olan “Kuaförüm Sensin” programı izleyici ile buluşacak.

Show TV, öğle kuşağını ise; 13.00’da gelin alma, kına geceleri, çeyizleri, düğünleri ve yemekleriyle “Gelin Evi” programı karşılayacak. Öğle kuşağı 15.00’da “Zahide Yetiş’le” programı ile devam edecek. Program 18.45’te “Show Ana Haber” bültenine kadar devam edecek. Haberlerden sonra saat 20.00’da sevilen dizilerden olan “Çukur” yeni bölümüyle karşınızda olacak. Yeni bölümde Yamaç, Sena’nın ölümüyle ilgili ipuçlarını bulmasıyla beraber Meliha ile karşı karşıya gelecek. Star TV Ekranlarında Neler Olacak? Star TV gündüz kuşağı yayınına eğlenceli gündemi ve birbirinden farklı köşeleri ile saat 07.00’de “Mesut Yar İle Bugün” programıyla başlayacak. Program saat 09.45’e kadar sürecek. Saatler 09.45’i gösterdiğinde ise kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için “Erkenci Kuş” dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Gündüz kuşağı saat 12.30’da pratik bilgilerin, lezzetli yemek tariflerinin, sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarının verildiği “Nursel’in Konukları” programı ile devam edecek. Akşam kuşağının başlangıcı saat 18.45’te “Star TV Ana Haber Bülteni” ile başlayacak. Haberlerden sonra ise, “Söz” dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Yeni bölümde Yavuz, Derya’nın başına gelenlerin hesabını sormaya çalışacak. Derya’nın vurulup Yavuz tarafından hastaneye kaldırılmasıyla beraber olaylar bambaşka bir boyut alacak.