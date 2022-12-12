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15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte 15 tatil tarihi!

12.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 tatil sorgulamaları hız kazandı. Öğrenciler dinlenip tatil yapacakları 15 tatil, yarıyıl tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim takvimini hazırlamasıyla detaylar belli oldu. Peki 15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte 15 tatil tarihi!

Sene sonunun gelmesiyle ara tatil, 15 tatil araştırmaları başladı. Ocak ayına az bir zaman kala tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler, 15 tatilin hangi güne denk geldiğini sorguluyor. Peki 15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini yayınladı. Bununla birlikte detaylar belli oldu.

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte 15 tatil tarihi!

Öğrenciler bu sene 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde yarıyıl tatilini yapacak.

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte 15 tatil tarihi!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde uygulanacak.

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte 15 tatil tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlıyor ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona eriyor.

16 Haziran 2023 Cuma günü okullar tatile girecek.


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