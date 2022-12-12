15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte 15 tatil tarihi!

Sene sonunun gelmesiyle ara tatil, 15 tatil araştırmaları başladı. Ocak ayına az bir zaman kala tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler, 15 tatilin hangi güne denk geldiğini sorguluyor. Peki 15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini yayınladı. Bununla birlikte detaylar belli oldu.

Öğrenciler bu sene 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde yarıyıl tatilini yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlıyor ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona eriyor.

16 Haziran 2023 Cuma günü okullar tatile girecek.



