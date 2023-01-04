15 tatil ne zaman? 2023 nisan tatili hangi gün başlayacak? Geri sayım başladı!

Öğrenciler, öğrenci velileri ve öğretmenler, tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman? 2023 nisan tatili hangi gün başlayacak? Ocak ayında uygulanacak olan yarıyıl tatili için geri sayım başladı. İkinci dönem ara tatili ise nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini yayınlamasıyla detaylar belli oldu. Buna göre öğrenciler bu sene 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl nisan tatili, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geliyor. Nisan tatili, 17-20 Nisan tarihleri arasında 3 gün olarak uygulanacak. Sonraki günler ise Ramazan Bayramı tatili olarak devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak. Bu tarih itibarıyla yaz tatili başlayacak.



