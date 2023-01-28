15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler gün sayıyor!

Okullar ne zaman açılacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yarı yıl tatillerinin ilk haftasını bitirmek üzere olan öğrenciler, okulların açılış tarihini merak ediyorlar. Kimisi tatil bitmesin diye beklerken kimisi de okula kavuşmanın hayalini kuruyor. Havaların soğumasıyla kar yağışı ihtimali kuvvetlendi. Kar yağma ihtimali de 15 tatil uzadı mı sorusunu akıllara getirdi. Peki gerçekten 15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

15 TATİL UZADI MI?

15 tatil tüm öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz Cuma günü okullar 15 günlük yarıyıl, sömestr tatiline girdi. Tatilin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler 15 tatil uzadı mı merak etmeye başladılar.

Şu an için 15 tatil uzadı mı bilinmiyor. Konu ile ilgili yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı geçtiğimiz Cuma günü tamamlandı. 23 Ocak'ta 15 tatile başlayan öğrenciler okular ne zaman açılacak merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı akademik takvime göre okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

6 Şubat'ta ilköğretim ve lise öğrencileri için ikinci dönemin ilk ders zili çalacak. 6 Şubat'ta başlayan ikinci dönemde 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil başlayacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

