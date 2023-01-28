EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler gün sayıyor!

15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler gün sayıyor!

28.01.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 tatil uzadı mı öğrenciler merak ediyorlar. 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren okullar ne zaman açılacak merak konusu oldu. Öğrenciler bir haftadır ara tatildeler. Hava şartlarının sertleşecek olması okullar uzadı mı sorusunu akıllara getirdi. Peki 15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler gün sayıyor!

Okullar ne zaman açılacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yarı yıl tatillerinin ilk haftasını bitirmek üzere olan öğrenciler, okulların açılış tarihini merak ediyorlar. Kimisi tatil bitmesin diye beklerken kimisi de okula kavuşmanın hayalini kuruyor. Havaların soğumasıyla kar yağışı ihtimali kuvvetlendi. Kar yağma ihtimali de 15 tatil uzadı mı sorusunu akıllara getirdi. Peki gerçekten 15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

15 TATİL UZADI MI?

15 tatil tüm öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz Cuma günü okullar 15 günlük yarıyıl, sömestr tatiline girdi. Tatilin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler 15 tatil uzadı mı merak etmeye başladılar.

milli eğitim bakanlığı

Şu an için 15 tatil uzadı mı bilinmiyor. Konu ile ilgili yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı geçtiğimiz Cuma günü tamamlandı. 23 Ocak'ta 15 tatile başlayan öğrenciler okular ne zaman açılacak merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı akademik takvime göre okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

ezgif.com-gif-maker (54)

6 Şubat'ta ilköğretim ve lise öğrencileri için ikinci dönemin ilk ders zili çalacak. 6 Şubat'ta başlayan ikinci dönemde 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil başlayacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yıl aradan sonra uygulanacak13 yıl aradan sonra uygulanacak
Özel zıt anlamlısı nedir? Özel zıt anlamlısı nedir?
2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Anahtar Kelimeler:
15 tatil okullar ne zaman acilacak Erman Toroğlu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

13 yıl aradan sonra uygulanacak

13 yıl aradan sonra uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.