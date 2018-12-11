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15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 11.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe gecesi TRT'de darbe bildirisini silah zoruyla okuyan Tijen Karaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutularak bir gecede milyonlarca kişi tarafından tanınan Tijen Karaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti.

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Hain darbe girişimi sonrası ekranlarda fazla gözükmeyen fakat katıldığı seminerlerle hain darbe gecesi yaşadıklarını paylaşan Karaş, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Karaş, tüm Türkiye'yi dolaşarak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve sunuculuk mesleği ile ilgili bilinmeyenleri meraklılarına anlatıyor.

Karaş aynı zamanda kişisel gelişim eğitmenliği de yapıyor. Şu sıralar ise Kişisel Gelişim Zirvesi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Tijen Karaş

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